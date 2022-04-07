Около 60 псковских десантников отказались участвовать в военных действиях в Украине, сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на источники.

«После первых дней войны они были сначала выведены на территорию Республики Беларусь, после чего вернулись в место дислокации в Псков, — пишет издание. — Сейчас большую часть из них увольняют, но некоторым угрожают и уголовными делами».

Ранее сообщалось о как минимум четырех случаях, когда солдаты отказались выполнять приказы: это были кубанские нацгвардейцы, военные из Южной Осетии, бойцы ОМОНа из Хакасии и морпехи.

По данным The Moscow Times, всего в открытом доступе есть данные об отказе воевать в Украине как минимум от 7 тыс. российских военных. Минобороны не комментировало эту информацию.

Незадолго до этого журналисты «Агентства» подсчитали, что, судя по данным из открытых источников, больше всего в ходе военной операции в Украине из российских военных погибло выходцев из Бурятии. Также много смертей оказалось среди военнослужащих из Оренбургской и Волгоградской областей, а также из Дагестана и Башкирии.

Выяснилось, что в боевых действиях участвовали как минимум 26 соединений из 21 российского региона, а наибольшие потери понесли два соединения, дислоцированные именно в Бурятии. Это 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада (в/ч № 32364, минимум 18 погибших) и 5-я отдельная гвардейская танковая бригада (в/ч № 46108, не менее 14 погибших). Большие потери и у костромского 331-го парашютно-десантного полка (в/ч № 71211, 17 человек).

Кроме военнослужащих, в войне против Украины участвуют сотрудники Росгвардии (не менее 14 погибших) и СОБРа (пятеро погибших), также погибли не менее 11 бойцов в 22-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения ГРУ, выяснили журналисты.

Примерно в половине сообщений о смертях российских военных в Украине — 443 — упоминаются воинские звания убитых. Из них наибольшее число погибших — рядовые, ефрейторы, прапорщики и сержанты (291 человек), более 20% (106 человек) — младшие офицеры (лейтенанты и капитаны) и около 10% сообщений (40 человек) упоминают о гибели старших офицеров, к которым относятся майоры, подполковники, полковники и генералы.

Официально российские власти отчитывались о потерях в ходе войны с Украиной только дважды, в последний раз Минобороны сообщило о гибели 1351 военнослужащего, и с тех пор новых цифр не приводилось. При этом вооруженные силы Украины говорят уже о 18,3 тысячи убитых российских военных.

Как сообщал TRT на русском, хотя официально российские власти опровергают набор добровольцев в стране, их вербуют для участия в войне как минимум в 26 регионах.