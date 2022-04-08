Президент России Владимир Путин 11 марта 2022 года поддержал идею отправки добровольцев в Украину. На заседании Совета безопасности он сказал: «Если есть люди, которые хотят на добровольной основе, «не за деньги» приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».

Комментарии Путина прозвучали в ответ на заявление Шойгу о том, что более 16 000 добровольцев с Ближнего Востока подали заявки на отправку на восток Украины, чтобы воевать на стороне Москвы.

Подобные заявления российского руководства привели к многочисленным спекуляциям по поводу того, что Россия уже начала привлекать добровольцев, наемников и боевиков с Ближнего Востока для участия в военных действиях в Украине.

С одной стороны, действительно в Сирии существует так называемая «серая» в юридическом смысле зона, которая позволяет привлекать сирийцев из числа сторонников режима Асада для участия в тех или иных конфликтах за пределами страны. Это касается прежде всего так называемых «Сил национальной обороны» (СНО) или «шабиха», то есть нерегулярных вооруженных формирований, поддерживающих режим Асада.

Боевики СНО не имеют статуса военнослужащих, мало того, формально они могут даже считаться дезертирами, так как их положение официально не урегулировано. Поэтому для таковых нет проблем покинуть Сирию и принять участие в военных действиях за пределами страны под «чужим флагом». Что нельзя сказать о представителях вооруженных сил САР, связанных присягой и иными юридическими обязательствами.

Кроме того, в качестве возможных кандидатов для отправки в Украину называют и боевиков различных проиранских группировок, действующих в Сирии. Это касается как членов «Хезболлы», так и иных шиитских фракций, выполняющих роль «иностранного легиона» Ирана, таких как «Фатимиюн» или «Зейнабиюн».

Также распространялись сообщения украинского генерального штаба о якобы подготовке ливийских добровольцев из числа вооруженных сил военачальника Халифы Хафтара для направления их в зону боевых действий в Украине.

Важно, что действительно, ранее многочисленные сообщения от различных информационных ресурсов утверждали, что сирийцы из числа сторонников Асада уже принимали участие в военных операциях в Ливии, куда прибыли в качестве наемников для прохождения службы в рядах армии Хафтара. Поэтому теоретически участие сирийцев из числа сторонников режима за пределами страны нельзя исключать и такая практика была известна.

Наконец, указывается на возможность направления в зону конфликта в Украине сторонников бывшего сирийского военачальника Мухаммада Джабера, имеющего тесные связи с Россией, но ныне опального. Джабер, генерал Сирийской арабской армии в отставке и один из основателей сети сирийских ЧВК, наиболее известные из которых «Соколы пустыни» и «Морские ястребы» (или «Морские коммандос»).

Многие из сотрудников этих ЧВК ранее проходили боевые и языковые курсы в России. После расформирования этих отрядов из-за конфликта с властями часть их бойцов оказались в рядах пророссийского 5-го корпуса.

В отличие от иных сирийских боевиков, бывшие бойцы этих ЧВК владеют русским языком, посвящены в специфику взаимодействия с российскими военнослужащими, поэтому их кандидатура на участие в войне с Украиной представляется наиболее вероятной.

Тем не менее, несмотря на многочисленные сообщения украинских официальных лиц и СМИ по поводу уже состоявшейся вербовки или даже отправки боевиков с Ближнего Востока в Украину, никаких прямых доказательств этому нет. Мало того, многие эксперты и аналитики, несмотря на соответствующие заявления российского руководства, сомневаются, что подобная практика использования ближневосточных добровольцев в конфликте в Украине будет востребована.

Следует отметить, что участие арабских добровольцев возможно только под знаменами не признанных в ООН республик Донбасса, но не российской армии. В то же время само руководство вооруженных сил т.н. «ЛНР/ДНР» считает, что прибытие боевиков с Ближнего Востока в настоящий момент нецелесообразно.

Так, Денис Пушилин, глава не признанной ООН «ДНР» заявил, что республика может справиться с «освобождением» своей территории своими силами при поддержке армии России, не привлекая добровольцев. Пушилин отметил, что «ДНР» получает «большое количество» обращений от добровольцев и систематизирует их.

«Но у нас на данный момент есть все возможности своими силами, при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной республики», — добавил он.

В свою очередь, не следует также переоценивать готовность сирийского руководства оказывать прямую военную поддержку Москве. В Дамаске, хотя и были вынуждены признать независимость т.н. «ЛНР/ДНР» и выступить против антироссийской резолюции в ГА ООН, но в то же время режим Асада может скрывать свое недовольство многими действиями или же, наоборот, бездействием Москвы.

Например, Россия согласилась в рамках серии переговоров с Турцией сохранять статус-кво в зоне деэскалации Идлиб, где уже два года не проводится сухопутных операций, что подрывает концепцию Асада о скором возвращении всей Сирии «до последнего дюйма» под его контроль. Также на юге Сирии, в Дераа и Кунейтра действия Москвы далеки от того, чего хотел бы официальный Дамаск.

Здесь по-прежнему действуют формирования пророссийского 5-го корпуса из числа местной примиренной оппозиции, которые в Дамаске иначе как «бандитами» и «террористами» не называют, а многие населенные пункты сохраняют автономию, подавить которую мешают российские усилия, вопреки желанию сирийских властей.

Наконец, среди сторонников Асада продолжает зреть недовольство тем, что российская сторона не предпринимает должных мер для того, чтобы оградить САР от налетов израильской авиации. Подтверждением всему этому являются недавние заявления известного члена асадитского парламента от Алеппо Фареса Шехаби, влиятельного бизнесмена, когда-то очень поддерживавшего Россию, который написал в Twitter 11 марта:

«Это не наша война, и ни один сириец не должен в ней воевать. У нас есть Израиль на Голанах, о которых нужно беспокоиться в первую очередь! Россия — наш союзник, но ей ничего не угрожает, и поле боя не на русской земле! Сирийская армия является профессиональной и конституционной армией, а не армией по найму, как банды сирийской оппозиции. Россия это знает».

Близкие взгляды разделяют и сторонники Халифы Хафтара в Ливии, чьи отношения с Москвой также неоднозначны и далеки от того, чтобы можно было говорить о её поддержке через направление в Украину ливийских добровольцев. Тем более что это может ухудшить взаимопонимание Хафтара со странами Запада, чью лояльность он по-прежнему стремится завоевать.

Наконец, по словам сотрудника американского Института Ближнего Востока (MEI) Грегори Уотерса, многие из распространяемых Украиной сведений о якобы начавшейся массовой вербовке сирийцев для участия в российской военной операции, по крайнем мере пока, не соответствуют действительности.

В частности, по его словам, некий текст, который сирийцы из поддерживаемых Россией подразделений подписывали и который тиражировался многими СМИ (в том числе и российскими) в действительности не был связан с их планируемым участием в боевых действиях в Украине, но был лишь формальной петицией в знак поддержки российских военных, но никак не контрактом на развертывание.

Такое заявление, например, было подписано небольшим подразделением СНО в городе Суран на севере Хамы 11 марта. Это подразделение из 45 человек попало в заголовки международных газет, когда президент России Владимир Путин высказался в поддержку отправки ближневосточных добровольцев в Украину.

С тех пор проукраинские СМИ все чаще публикуют заявления сирийской оппозиции относительно этих предполагаемых развертываний. 13 марта украинское правительство заявило, что Россия открыла 14 новых вербовочных центров по всей Сирии, уточнив, что бойцы СНО и 5-го корпуса уже подписали контракты и получат 300-600 долларов за развертывание.

На самом деле эти 14 вербовочных центров существуют уже много лет и используются для вербовки сирийцев в поддерживаемые Россией подразделения в Сирии, такие как 5-й корпус. Существование этих центров и то, что сирийцы продолжают подписывать в них контракты, не является свидетельством того, что Россия готовится отправить сирийцев в Украину.

Также информацию о массовой вербовке сирийцев для участия в украинском конфликте считает преувеличенной командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке Кеннет «Фрэнк» Маккензи, который заявил, что пока не видит признаков привлечения Россией сирийцев для участия в боевых действиях в Украине.

«Мы видим, что слишком мало свидетельств вербовки в Сирии людей для их отправки в Украину», — заявил генерал журналистам в Пентагоне на виртуальном брифинге 18 марта. «Не говорю, что этого не может быть, и не говорю, что ни один, ни два, или трое, или четверо не отправились (в зону боевых действий), — пояснил командующий CENTCOM. — Но мы не видели никаких широкомасштабных усилий, направленных на это».

Скорее всего, само заявление российского президента по поводу участия добровольцев с Ближнего Восток в конфликте в Украине было сделано в качестве некоего контраргумента на соответствующее заявление президента Украины от 3 марта по поводу того, что 16 тыс. добровольцев готовы поддержать Украину в ее противостоянии с Россией. Поэтому Кремль так же подчеркнул, что и Россия не одинока и уже есть те добровольцы, которые готовы ее поддержать.

Однако, скорее всего, какой-либо военной целесообразности для их привлечения в настоящий момент действительно нет. Другое дело использование небольших групп добровольцев из числа представителей ближневосточных государств, которые могут приехать на Донбасс и сняться для телевизионных роликов, чтобы показать миру, что Россия тоже не одинока.