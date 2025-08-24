ВОЙНА В ГАЗЕ
Газа ежедневно хоронит убитых голодом
В осажденном секторе Газа число жертв голода достигло 289 человек, среди них 115 детей, сообщили в палестинском Минздраве
В Газе за сутки от голода умерли еще восемь человек / AA
24 августа 2025 г.

В секторе Газа за последние сутки от голода и недоедания скончались еще восемь человек. Об этом сообщил генеральный директор палестинского Министерства здравоохранения Мунир аль-Бурш. 

По его словам, общее число жертв голода с 7 октября 2023 года достигло 289 человек, включая 115 детей. 

Согласно отчету системы классификации продовольственной безопасности (Integrated Food Security Phase Classification, IPC), принятой ООН для оценки масштабов кризисов, «по состоянию на 15 августа 2025 года подтверждено, что в городе Газа уровень голода достиг катастрофического пятого уровня».

В документе отмечается, что после 22 месяцев непрекращающихся атак более полумиллиона жителей сектора сталкиваются с условиями крайней нищеты, массового голода и постоянной угрозой смерти. 

Сектор Газа переживает катастрофу под жесткой израильской блокадой, которая ограничивает поступление гуманитарной помощи. В регионе наблюдается острый дефицит продовольствия, питьевой воды, медикаментов и средств гигиены. 

Особенно тяжелое положение у детей, число смертей среди которых растет с каждым днем.  

Местные и международные организации обвиняют Израиль в использовании голода и жажды как оружия. Они призывают мировое сообщество к немедленному вмешательству и снятию блокады, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации и спасти жизни мирных жителей. 

