В секторе Газа за последние сутки от голода и недоедания скончались еще восемь человек. Об этом сообщил генеральный директор палестинского Министерства здравоохранения Мунир аль-Бурш.

По его словам, общее число жертв голода с 7 октября 2023 года достигло 289 человек, включая 115 детей.

Согласно отчету системы классификации продовольственной безопасности (Integrated Food Security Phase Classification, IPC), принятой ООН для оценки масштабов кризисов, «по состоянию на 15 августа 2025 года подтверждено, что в городе Газа уровень голода достиг катастрофического пятого уровня».

В документе отмечается, что после 22 месяцев непрекращающихся атак более полумиллиона жителей сектора сталкиваются с условиями крайней нищеты, массового голода и постоянной угрозой смерти.

Сектор Газа переживает катастрофу под жесткой израильской блокадой, которая ограничивает поступление гуманитарной помощи. В регионе наблюдается острый дефицит продовольствия, питьевой воды, медикаментов и средств гигиены.