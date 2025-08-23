ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
В Газе фиксируют «катастрофический» уровень голода
Число погибших от голода в секторе Газа выросло до 281 человека, среди них 114 детей, сообщил Минздрав Газы
В Газе фиксируют «катастрофический» уровень голода
В Газе от голода умерли еще восемь палестинцев / AA
23 августа 2025 г.

За последние сутки в секторе Газа от голода умерли еще восемь палестинцев. Таким образом, общее число жертв голода в палестинском эксклаве достигло 281 человека, включая 114 детей. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш.

По его словам, голод, вызванный израильской блокадой и многомесячными атаками, продолжает уносить жизни мирных жителей.

«За последние 24 часа от голода и недоедания умерли еще восемь палестинцев. С 7 октября 2023 года число погибших от голода возросло до 281 человека», — отметил он.

Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) подтвердила, что ситуация в Газе достигла наихудшего — пятого уровня, известного как «катастрофический».

Читайте также

В отчете говорится, что более 500 тыс. жителей живут в условиях крайней нищеты, голода и постоянной угрозы смерти. В IPC предупреждают, что масштабы нищеты в секторе будут только расти.

В условиях израильских атак и жесткой блокады, ограничивающей доступ помощи, Газа переживает гуманитарную катастрофу. В регионе повсеместно фиксируется голод, нехватка воды, медикаментов и средств гигиены.

По данным региональных и международных источников, Израиль использует «голод и жажду в качестве оружия». Особенно страдают дети, число смертей среди которых растет. Лишенные элементарных условий палестинцы живут в палатках или переполненных школах, где свирепствуют инфекционные болезни и отсутствуют санузлы.

Палатки и места временного проживания перемещенных лиц ежедневно подвергаются ударам израильской армии, что усугубляет гуманитарную катастрофу.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us