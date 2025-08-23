За последние сутки в секторе Газа от голода умерли еще восемь палестинцев. Таким образом, общее число жертв голода в палестинском эксклаве достигло 281 человека, включая 114 детей. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш.
По его словам, голод, вызванный израильской блокадой и многомесячными атаками, продолжает уносить жизни мирных жителей.
«За последние 24 часа от голода и недоедания умерли еще восемь палестинцев. С 7 октября 2023 года число погибших от голода возросло до 281 человека», — отметил он.
Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) подтвердила, что ситуация в Газе достигла наихудшего — пятого уровня, известного как «катастрофический».
В отчете говорится, что более 500 тыс. жителей живут в условиях крайней нищеты, голода и постоянной угрозы смерти. В IPC предупреждают, что масштабы нищеты в секторе будут только расти.
В условиях израильских атак и жесткой блокады, ограничивающей доступ помощи, Газа переживает гуманитарную катастрофу. В регионе повсеместно фиксируется голод, нехватка воды, медикаментов и средств гигиены.
По данным региональных и международных источников, Израиль использует «голод и жажду в качестве оружия». Особенно страдают дети, число смертей среди которых растет. Лишенные элементарных условий палестинцы живут в палатках или переполненных школах, где свирепствуют инфекционные болезни и отсутствуют санузлы.
Палатки и места временного проживания перемещенных лиц ежедневно подвергаются ударам израильской армии, что усугубляет гуманитарную катастрофу.