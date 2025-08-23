За последние сутки в секторе Газа от голода умерли еще восемь палестинцев. Таким образом, общее число жертв голода в палестинском эксклаве достигло 281 человека, включая 114 детей. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш.

По его словам, голод, вызванный израильской блокадой и многомесячными атаками, продолжает уносить жизни мирных жителей.

«За последние 24 часа от голода и недоедания умерли еще восемь палестинцев. С 7 октября 2023 года число погибших от голода возросло до 281 человека», — отметил он.

Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) подтвердила, что ситуация в Газе достигла наихудшего — пятого уровня, известного как «катастрофический».