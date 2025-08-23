ВОЙНА В ГАЗЕ
Чехия присоединилась к голосам против Израиля
Чехия присоединилась к более чем двум десяткам стран, которые осудили планы Израиля по строительству новых поселений на Западном берегу
23 августа 2025 г.

Чехия поддержала совместное заявление более двадцати европейских стран, в котором план Израиля по строительству поселений в районе E1 назван нарушением международного права. Об этом чешский МИД сообщил в комментарии ČTK.

В заявлении отмечается, что Чехия вместе с 26 странами Европы решительно осуждает решение Израиля утвердить планы строительства поселений в Восточном Иерусалиме.

«Односторонние действия израильского правительства подрывают наше общее стремление к безопасности и процветанию на Ближнем Востоке. Израильское правительство должно прекратить строительство поселений», — говорится в тексте.

Проект E1 предусматривает застройку территории площадью около 1200 гектаров, которая разделит Западный берег и отрежет его от Восточного Иерусалима.

Ранее Израиль дважды — в 2012 и 2020 годах — замораживал этот проект из-за возражений США, европейских союзников и других государств.

В августе 2025 года власти Израиля объявили о его возобновлении на фоне все большего числа стран, заявляющих о намерении признать Палестину.

Этот шаг уже вызвал резкую критику в Германии и Италии. Великобритания вызвала посла Израиля для объяснений.

