Чехия поддержала совместное заявление более двадцати европейских стран, в котором план Израиля по строительству поселений в районе E1 назван нарушением международного права. Об этом чешский МИД сообщил в комментарии ČTK.

В заявлении отмечается, что Чехия вместе с 26 странами Европы решительно осуждает решение Израиля утвердить планы строительства поселений в Восточном Иерусалиме.

«Односторонние действия израильского правительства подрывают наше общее стремление к безопасности и процветанию на Ближнем Востоке. Израильское правительство должно прекратить строительство поселений», — говорится в тексте.

Проект E1 предусматривает застройку территории площадью около 1200 гектаров, которая разделит Западный берег и отрежет его от Восточного Иерусалима.