ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Ирландия призвала ООН ввести миротворцев в сектор Газа
Президент Ирландии Майкл Хиггинс заявил, что Генассамблея ООН должна сформировать военный контингент для обеспечения гуманитарного доступа в сектор Газа
Ирландия призвала ООН ввести миротворцев в сектор Газа
Президент Ирландии Майкл Хиггинс / AP
24 августа 2025 г.

Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс выступил с призывом к военному вмешательству ООН в секторе Газа на фоне продолжающейся израильской агрессии.  

Он заявил, что Генеральная Ассамблея должна сформировать силы, которые гарантируют доставку гуманитарной помощи, даже если в Совете Безопасности будет использовано право вето. 

«Если достаточная часть стран Генассамблеи поддержит это решение, генеральный секретарь сможет призвать к созданию сил, обеспечивающих гуманитарный доступ. Главное сейчас — это вновь утвердить роль Ассамблеи», — сказал Хиггинс, намекая на возможное вето США. 

Он обвинил израильское руководство в игнорировании международного права и предупредил об опасности планов Израиля по разделению сектора Газа и оккупированного Западного берега.  

«Мы находимся в ситуации безнаказанности, и это самая опасная угроза демократии», — подчеркнул президент Ирландии. 

Читайте также

Хиггинс также напомнил о многочисленных жертвах среди мирного населения и разрушении инфраструктуры в Газе. По его словам, действия израильских властей направлены на то, чтобы лишить палестинский народ права на жизнь на собственной земле. 

Ранее в январе, на церемонии памяти жертв Холокоста в Дублине, ирландский президент отметил, что страдания семей в результате трагедии 7 октября и последующих массированных ударов Израиля по Газе «невообразимы». 

Ирландия в последние годы занимает одну из самых жестких позиций в Европе в отношении Израиля, последовательно выступая в поддержку палестинского народа и призывая к немедленному прекращению израильской оккупации. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us