Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс выступил с призывом к военному вмешательству ООН в секторе Газа на фоне продолжающейся израильской агрессии.

Он заявил, что Генеральная Ассамблея должна сформировать силы, которые гарантируют доставку гуманитарной помощи, даже если в Совете Безопасности будет использовано право вето.

«Если достаточная часть стран Генассамблеи поддержит это решение, генеральный секретарь сможет призвать к созданию сил, обеспечивающих гуманитарный доступ. Главное сейчас — это вновь утвердить роль Ассамблеи», — сказал Хиггинс, намекая на возможное вето США.

Он обвинил израильское руководство в игнорировании международного права и предупредил об опасности планов Израиля по разделению сектора Газа и оккупированного Западного берега.

«Мы находимся в ситуации безнаказанности, и это самая опасная угроза демократии», — подчеркнул президент Ирландии.