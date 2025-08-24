Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс выступил с призывом к военному вмешательству ООН в секторе Газа на фоне продолжающейся израильской агрессии.
Он заявил, что Генеральная Ассамблея должна сформировать силы, которые гарантируют доставку гуманитарной помощи, даже если в Совете Безопасности будет использовано право вето.
«Если достаточная часть стран Генассамблеи поддержит это решение, генеральный секретарь сможет призвать к созданию сил, обеспечивающих гуманитарный доступ. Главное сейчас — это вновь утвердить роль Ассамблеи», — сказал Хиггинс, намекая на возможное вето США.
Он обвинил израильское руководство в игнорировании международного права и предупредил об опасности планов Израиля по разделению сектора Газа и оккупированного Западного берега.
«Мы находимся в ситуации безнаказанности, и это самая опасная угроза демократии», — подчеркнул президент Ирландии.
Хиггинс также напомнил о многочисленных жертвах среди мирного населения и разрушении инфраструктуры в Газе. По его словам, действия израильских властей направлены на то, чтобы лишить палестинский народ права на жизнь на собственной земле.
Ранее в январе, на церемонии памяти жертв Холокоста в Дублине, ирландский президент отметил, что страдания семей в результате трагедии 7 октября и последующих массированных ударов Израиля по Газе «невообразимы».
Ирландия в последние годы занимает одну из самых жестких позиций в Европе в отношении Израиля, последовательно выступая в поддержку палестинского народа и призывая к немедленному прекращению израильской оккупации.