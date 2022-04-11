Власти Турции приняли трехэтапную «дорожную карту» по привлечению российских туристов, для этого планируется создать специальную чартерную авиакомпанию. Об этом пишет издание Sabah со ссылкой на источники.

Самолеты новой авиакомпании будут находиться в аэропорту Антальи. «Благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов», — говорится в публикации.

Согласно плану представителей Министерства культуры и туризма, Министерства транспорта и инфраструктуры и Министерства казначейства и финансов страны, турецким туроператорам, работающим в России ( в первую очередь, Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel), будут предоставлены кредиты на общую сумму 300 миллионов долларов при поддержке Фонда гарантирования кредитования Турции (KGF).

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже договорилась с российскими туроператорами о выделении им на рейсах 1,5 млн мест, узнало издание. Ожидается, что о пакете поддержки для туркомпаний будет объявлено в начале мая 2022 года.

Меры поддержки были разработаны из-за того, что в условиях санкций туроператоры испытывают сложности с перевозкой туристов на турецкие курорты. Помимо Turkish Airlines, перевезти 500 тыс. туристов из России планируют Pegasus Airlines и российские авиакомпании. Ожидается, что благодаря описанным мерам в Турции примут в этом году не менее 3 млн российских туристов.

Незадолго до этого член союза туристических агентств Турции Азиз Гига предсказал снижение спроса на отдых в стране среди россиян из-за войны в Украине. «Мы пессимистично оцениваем численность россиян, которые могут приехать в Турцию в туристический сезон в этом году. Мы предполагаем, что поток из России сократится на 50% по сравнению с прошлым годом», — говорил он.

По его словам, хорошо хотя бы то, что российский президент «Владимир Путин не ставил никаких ограничений для россиян, желающих провести летний отпуск в Турции». Гига отмечал, что Турция не надеется и на большой поток отдыхающих из Европы. Напротив, существуют опасения, что страны ЕС могут запретить своим гражданам отдых в Турции, чтобы наказать Анкару за отказ вводить санкции против России.

Ранее TRT на русском сообщал, что доходы Турции от сферы туризма в 2021 году увеличились на 103% — до $24,48 млрд. Так, $19,679 млрд из общего объема поступлений от туризма в 2021 году составили личные расходы туристов, а $4,802 млрд — расходы на турпакеты.