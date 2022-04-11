Ведомство, занимающееся регистрацией автомобилей в немецком округе Херфорд (земля Северный Рейн — Вестфалия), прекратило выдавать номера на машины с буквой Z, сообщило издание Westfalen-Blatt.

Запрет коснется только автомобильных номеров, которые содержат отдельную букву Z. Номера, где есть комбинации с этой буквой, выдавать по-прежнему будут. Как напоминает издание, в Германии прежде были запрещены номерные знаки, в которых есть комбинации букв, ассоциирующиеся с немецким нацизмом (такие как «SS» и «KZ»).

Российское Минобороны поясняло, что буква «Z» на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена», хотя в действительно это спецсимволы для различия группировок ВС РФ с различных военных округов.

Незадолго до этого власти двух федеральных земель в Германии — Нижней Саксонии и Баварии — ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию этого символа, используемого для демонстрации поддержки войне в Украине. «Свобода мнений — большое достояние нашей конституции. В Германии каждый может выражать свое мнение. Но свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право», — прокомментировал это решение министр юстиции Баварии Георг Айзенрайх.

Ранее в парламенте Молдавии рассматривали несколько законопроектов, запрещающих демонстрацию контента и символики, связанных с Россией. Речь шла о запрете георгиевской ленточки и символов V и Z. В парламент Литвы также внесли законопроект, предусматривающий штрафы в размере до €500 за демонстрацию георгиевской ленты и букву Z, которые предлагают приравнять в стране к нацистским и коммунистическим символам. В Чехии полиция также начала наказывать жителей за публичную демонстрацию и распространение знака Z в контексте поддержки вторжения России в Украину.

Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа, на котором нарисована синяя буква Z на белом фоне. Вместо нее фирма будет использовать в соцсетях полное название фирмы Zurich.

Как писал TRT на русском, в кыргызской столице Бишкеке милиция начала штрафовать водителей, на автомобили которых приклеена наклейка с символом Z. По словам пресс-секретаря патрульной милиции Байказы Айтикул уулу, это является нарушением статьи 194 КоАП. «Согласно закону, налагается штраф в 5,5 тысячи сомов [около $57], а машина водворяется на штрафстоянку, — рассказал он. — На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий».

Напротив, в России людей штрафуют за неуважительное отношение к символам V и Z. Так, 9 марта жителя Сургута оштрафовали на 40 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил России. «Это был комментарий под одним из постов «ВКонтакте»», — пояснила начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.