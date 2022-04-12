Первые серийные экземпляры электрического фургона Ford E-Transit были изготовлены компанией Ford Otosan в турецком городе Коджаэли на северо-западе страны, пишет Reuters.

Компания получила $2,2 млрд на развитие этого производства. Благодаря вложению Ford Otosan удастся увеличить число производимых автомобилей с 455 тыс. до 650 тыс. в год. Совладельцами компании являются американский производитель автомобилей Ford и турецкий конгломерат Koç Holding As.

Ожидается, что предприятие, которое станет первым крупным производителем электромобилей в Турции, будет также выпускать не менее 130 тыс. автомобильных батарей ежегодно.

С конца лета 2021 года корпоративные клиенты уже протестировали 60 предсерийных моделей E-Transit с различными кузовами, указано на портале INSIDEEVs. В настоящее время, по данным Ford, на электрический фургон имеется около 5 тыс. предзаказов.

Старт производства состоялся 7 апреля в присутствии представителей турецкого правительства, инвесторов, сотрудников и СМИ. Новое подразделение коммерческих автомобилей Ford Pro теперь может начать поставки новинки клиентам в Европе.

Продажи автомобиля на внутреннем рынке также начнутся в этом году.

Также турецкие производители планируют освоить изготовление электрических фургонов Ford Transit Custom, которые в модельном ряду занимают место между полноценным Transit и небольшим грузовичком Courier, сообщается на портале. Всего в планах Ford разработать и поставить в производство пять коммерческих машин на батареях.

Ранее сообщалось, что Ford вместе с Koç Holding As и предприятием из Южной Кореи SK On начнет производство аккумуляторов на территории Турции. Новый проект должен начать работу к 2025 году, его мощность составит 30-45 ГВт·ч.

Летом 2021 года экспорт легковых автомобилей из Турции за полгода вырос до $5,5 млрд. Объем продаж турецких легковых автомобилей тогда находился на отметке $5,1 млрд, на их долю пришлось 33,7% от общего экспорта продукции турецкого автопрома, составившего в указанный период $16,37 млрд.