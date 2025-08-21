Израильские военные уничтожили лагерь для перемещенных палестинцев в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщили местные источники и очевидцы.

По их данным, израильские самолеты нанесли три удара по лагерю беженцев Аль-Мунасара, где проживали около 200 семей, ранее вынужденных покинуть свои дома. Лагерь располагался рядом с колледжем «Да‘ва» и вблизи больницы аль-Акса.

«Удары полностью уничтожили палатки и имущество, у людей не было времени забрать свои вещи», — сообщил один из свидетелей.

В результате атаки около 200 семей остались без крова.

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии сократить сроки операции по оккупации сектора Газа. В соответствующем заявлении отмечается, что цель данного шага – «как можно быстрее разгромить ХАМАС».