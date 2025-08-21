ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израильские удары оставили без крова более 200 палестинцев
Полностью уничтожены палатки и имущество людей в лагере Аль-Мунасара
Израильские удары оставили без крова более 200 палестинцев
Газа / Reuters
21 августа 2025 г.

Израильские военные уничтожили лагерь для перемещенных палестинцев в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщили местные источники и очевидцы.

По их данным, израильские самолеты нанесли три удара по лагерю беженцев Аль-Мунасара, где проживали около 200 семей, ранее вынужденных покинуть свои дома. Лагерь располагался рядом с колледжем «Да‘ва» и вблизи больницы аль-Акса.

«Удары полностью уничтожили палатки и имущество, у людей не было времени забрать свои вещи», — сообщил один из свидетелей.

В результате атаки около 200 семей остались без крова.

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии сократить сроки операции по оккупации сектора Газа. В соответствующем заявлении отмечается, что цель данного шага – «как можно быстрее разгромить ХАМАС».

Читайте также

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план, подготовленный начальником Генерального штаба армии Эялем Замиром.

Операция получила название «Колесница Гидеона II». Кабинет безопасности Израиля еще 8 августа одобрил этот план в северной части палестинского сектора.

Перед заседанием кабинета министров Нетаньяху подчеркнул, что конечная цель – оккупация всего сектора Газа.

План оккупации подвергся критике со стороны мирового сообщества и семей израильских пленных, удерживаемых в Газе.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us