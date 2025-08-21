Израильские военные уничтожили лагерь для перемещенных палестинцев в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщили местные источники и очевидцы.
По их данным, израильские самолеты нанесли три удара по лагерю беженцев Аль-Мунасара, где проживали около 200 семей, ранее вынужденных покинуть свои дома. Лагерь располагался рядом с колледжем «Да‘ва» и вблизи больницы аль-Акса.
«Удары полностью уничтожили палатки и имущество, у людей не было времени забрать свои вещи», — сообщил один из свидетелей.
В результате атаки около 200 семей остались без крова.
Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии сократить сроки операции по оккупации сектора Газа. В соответствующем заявлении отмечается, что цель данного шага – «как можно быстрее разгромить ХАМАС».
До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план, подготовленный начальником Генерального штаба армии Эялем Замиром.
Операция получила название «Колесница Гидеона II». Кабинет безопасности Израиля еще 8 августа одобрил этот план в северной части палестинского сектора.
Перед заседанием кабинета министров Нетаньяху подчеркнул, что конечная цель – оккупация всего сектора Газа.
План оккупации подвергся критике со стороны мирового сообщества и семей израильских пленных, удерживаемых в Газе.