Центробанк России разработал три альтернативных сценария в дополнение к базовому прогнозу развития экономики на 2026–2028 годы. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики.

В рисковом сценарии учтен комплекс неблагоприятных внешних условий: рост противоречий в мировой торговле, падение темпов крупнейших экономик и усиление деглобализации. ЦБР предполагает, что торговые отношения США и Китая будут развиваться по наиболее негативному варианту, а импортные пошлины останутся повышенными. Это приведет к мировому кризису, сопоставимому с кризисом 2007–2008 годов.

Согласно расчетам, резкое повышение тарифов произойдет в первом квартале 2026 года, кризис начнет проявляться во втором и достигнет пика в конце 2026 года. Среднегодовая цена нефти в таком сценарии упадет до $30–35 за баррель в 2026–2027 годах с $55 в 2025 году.

Кризис приведет к активному использованию ликвидной части Фонда национального благосостояния, что создаст риск его исчерпания уже к концу 2026 года. Для бюджета потребуется переход к новым базовым ценам на нефть — $45 за баррель в 2026 году и $40 с 2027 года.