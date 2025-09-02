Центробанк России разработал три альтернативных сценария в дополнение к базовому прогнозу развития экономики на 2026–2028 годы. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
В рисковом сценарии учтен комплекс неблагоприятных внешних условий: рост противоречий в мировой торговле, падение темпов крупнейших экономик и усиление деглобализации. ЦБР предполагает, что торговые отношения США и Китая будут развиваться по наиболее негативному варианту, а импортные пошлины останутся повышенными. Это приведет к мировому кризису, сопоставимому с кризисом 2007–2008 годов.
Согласно расчетам, резкое повышение тарифов произойдет в первом квартале 2026 года, кризис начнет проявляться во втором и достигнет пика в конце 2026 года. Среднегодовая цена нефти в таком сценарии упадет до $30–35 за баррель в 2026–2027 годах с $55 в 2025 году.
Кризис приведет к активному использованию ликвидной части Фонда национального благосостояния, что создаст риск его исчерпания уже к концу 2026 года. Для бюджета потребуется переход к новым базовым ценам на нефть — $45 за баррель в 2026 году и $40 с 2027 года.
По оценке ЦБР, российская экономика в условиях кризиса столкнется с усилением санкционного давления и сокращением экспорта и импорта. ВВП снизится на 3,5–2,5% в 2026 году и на 3,0–2,0% в 2027 году.
В базовом сценарии Центробанк ожидает, что инфляция снизится во втором полугодии 2025 года, к декабрю составит 6–7% и вернется к целевому уровню 4% в 2026 году.
В дезинфляционном сценарии предполагается более высокий рост производительности и инвестиций. Это позволит экономике увеличить выпуск без усиления инфляции.
ЦБР подчеркивает, что оба сценария — базовый и дезинфляционный — предполагают постепенную нормализацию бюджетной политики с 2026 года и возврат к параметрам бюджетного правила.