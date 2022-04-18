Богатейший депутат Госдумы, коммунист Владимир Блоцкий, который задекларировал 3,5 млрд руб дохода, владеет участком и домом в Великобритании, следует из его отчетности, сообщило The Moscow Times.

Блоцкий в 2021 году увеличил свое состояние в 12 раз, с 284 млн до 3,52 млрд руб, подсчитал РБК. Комментируя этот факт для Daily Storm, пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова Александр Ющенко пояснил, что доход Блоцкого увеличился из-за продажи бизнеса.

«Блоцкий является большим специалистом, в том числе по работе в аграрном комитете, имеет большой опыт работы в рыбной отрасли, поэтому мы относимся к нему в первую очередь как к специалисту», — отметил Ющенко.

Несколько представителей нижней палаты парламента и члены их семей задекларировали зарубежную недвижимость. У того же Владимира Блоцкого в собственности есть большой земельный участок с домом в Великобритании.

Супруга представителя КПРФ Михаила Берулавы владеет двумя квартирами в Болгарии, также там купил квартиру единоросс Виктор Смирнов и члены семей председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова и бывшего главы Минтруда Максима Топилина.

Однако самой популярной страной для покупки недвижимости среди депутатов оказалась Испания. Там купила квартиру и 500-метровый дом с участком жена члена «Справедливой России — За правду» Вадима Белоусова. Также там находятся небольшой дом жены единоросса-борца Николая Валуева, квартира еще одного представителя «Единой России» Константина Затулина. Там задекларировал два «жилых помещения» депутат и певец Денис Майданов, квартиру — член комитета по промышленности и торговле Владимир Павлов, три большие жилплощади — профессор и член комитета по экологии Аркадий Пономарев.

Парламентарии покупают жилплощадь и в других странах: так, в Финляндии находится дача депутата от ЛДПР Рифата Шайхутдинова, в Италии — дом его супруги. Зампредседателя комитета по финансовому рынку Олег Савченко владеет 1000-квадратной итальянской виллой с участком, а его супруга — 300-метровым домом с землей в Греции. В Греции находится дом мужа парламентария без фракции Оксаны Дмитриевой.

Единоросс Владислав Третьяк приобрел две квартиры и два участка в Латвии, а его коллега по фракции Андрей Горохов — большую квартиру и 350-метровый дом в Австрии.

В Швейцарии и на Кипре находятся квартиры, принадлежащие жене главы комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга.

Помимо упомянутого Блоцкого, еще несколько представителей Совета Федерации отчитались о миллиардных доходах за 2021 год. Самый высокий заработок, согласно декларациям, оказался, как и в течение всех последних лет, у «рыбного магната» сенатора Валерия Пономарева: в 2021 году он заработал 4,2 млрд руб. На третьем месте после Блоцкого — экс-совладелец косметической марки Faberlic, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев с 2,47 млрд руб, на четвертом — бывший председатель Союза рыбопромышленников Карелии, сенатор Игорь Зубарев с 2,14 млрд руб.

Также в десятку богатейших парламентариев вошли шесть депутатов от «Единой России»: Леонид Симановский (1,7 млрд), Евгений Нифантьев (1,6 млрд), Андрей Горохов (949,1 млн), Вячеслав Фомичев (931,6 млн), Руслан Гаджиев (825,7 млн), Зелимхан Муцоев (781,8 млн).

Как отмечает The Moscow Times, общий заработок этих десяти политиков в 2021 году составил более 19,1 млрд руб, в то время как за тот же год бюджет Калмыкии был 20,9 млрд руб (267 тысяч жителей), Еврейской автономной области — 22,4 млрд (153 тысячи жителей).