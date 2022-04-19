Эксперты в США допускают возможность ядерного удара России по Украине, если боевые действия в районе Донбасса не увенчаются для Москвы успехом. В частности, об этом в интервью CNBC говорил старший научный сотрудник Института Гувера в Стэнфордском университете Нил Фергюсон. В случае провала наступления в Донбассе российский президент Владимир Путин может оказаться в затруднительном положении без очевидного выхода. Так как Кремль уже продемонстрировал готовность осуществить «страшные разрушения» с помощью обычных средств, таких как крылатые ракеты, то ядерный удар не исключен, говорит Фергюсон.

Изменение климата и голод

Представители ООН в своем Twitter-аккаунте сообщили о последствиях ядерной войны для общемирового климата. В результате подобного конфликта упадет урожайность или поля будут заражены радиацией, считают там.

«Даже ограниченная ядерная война регионального масштаба спровоцирует значительную дезорганизацию климата, которая вызовет порожденный ядерным оружием голод, которым будет охвачено более 2 млрд человек, — говорится в сообщении. — Медики и сотрудники оперативных служб не смогут работать в загрязненных районах».

Война в Украине уже сейчас может привести к голоду среди 1,7 млрд человек, треть из которых и сейчас живет в нищете, заявляли в ООН ранее. По информации организации, 36 стран, включая несколько самых бедных и уязвимых государств мира, получают более половины своего импорта пшеницы из России и Украины. Из-за войны более 30% сельскохозяйственных полей Украины не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы, утверждали в ООН.

Гуманитарная катастрофа

Еще в феврале о возможных сценариях ядерной войны в статье для Nation размышлял лауреат Нобелевской премии мира 1985 года, доктор медицинских наук Айра Хелфанд.

Из-за конфликта с использованием обычных вооружений может произойти гуманитарная катастрофа с тысячами жертв и миллионами беженцев, писал он. «В случае расползания конфликта» за пределы украинских границ в боевые действия вступят силы НАТО, после чего «разгорится крупная война» с использованием ядерных вооруженных сил и «реальной опасностью применения ядерного оружия», предположил ученый. По его словам, взрыв ядерной бомбы в 100 килотонн над Москвой приведет к 250 тыс. жертв, в результате аналогичного удара по Вашингтону погибнет 170 тыс. человек. Однако конфликт не ограничится единичными событиями, и будут запущены боеголовки большей мощности.

Хелфанд посчитал, что число жертв в США в первые полчаса может достигнуть 78 млн, если Россия запустит хотя бы 300 боеголовок. Кроме того, инфраструктура страны будет почти полностью разрушена. «В течение нескольких месяцев после нападения подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний», — указал ученый. В случае аналогичного удара по России можно ждать тех же последствий.

Уничтожение человечества

Последствия возможной ядерной войны обсуждались и ранее. В 2021 году генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш говорил, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. «Около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению, — писал он. — Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира».

Осенью прошлого года большинство участников опроса ВЦИОМ (83%) заявляли, что считают ядерное оружие необходимым, 11% респондентов не увидели в нем необходимости.

Симулятор удара

В 2019 году участники проекта «Наука и всеобщая безопасность» в Принстонском университете США разработали симуляцию вооруженного конфликта с применением ядерного оружия между Вашингтоном и Москвой. По их сценарию, в этом случае в первые часы военных действий более 90 млн человек могут погибнуть и быть ранены. Результаты эксперимента были закреплены в опубликованном автором симуляции Алексом Глесером 4-минутном видеоролике под названием «План А».

Ученые считают, что конфликт может начаться (прогноз был сделан еще до войны в Украине) с применением обычных вооружений, однако затем Россия нанесет предупредительный ядерный удар по приграничной территории Германии и Польши. Это будет сделано, чтобы сдержать силы США и НАТО в Европе, после чего альянс нанесет ответный ядерный удар по Калининградской области. Согласно разработанному сценарию, после этого конфликт перерастает в тактическую ядерную войну на территории Европы, а затем распространяется на территорию России и США. Авторы проекта говорили, что он «мотивирован необходимостью подчеркнуть потенциально катастрофические последствия текущих планов ведения ядерной войны США и России».