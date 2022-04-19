Ряд российских банков после 18 апреля так и не смог возобновить продажу наличной валюты, сообщает TheBell. Об этом стало известно, когда журналисты издания попытались приобрести ее в отделениях разных банков.

Выяснилось, что в «Альфа-банке» валюту продают только клиентам с валютой на счете или вкладе, открытом до 9 марта, а в Сбере продать наличные доллары и евро согласились только клиентам с премиальными пакетами «Сбербанк Премьер» и «СберПервый». Позже в Сбере в комментарии vc.ru заявили, что валюту в банке может приобрести каждый, однако только в крупных отделениях и если наличные есть в кассе.

В отделении ВТБ журналистам сказали, что продажи валюты начнутся 20 апреля, а в «Тинькофф» валюту не меняют, так как касс у банка нет, а через банкоматы такие операции провести нельзя.

Также издание сообщает, что 18 апреля в одном из отделений «Сбера» курс продажи наличных был установлен для доллара на уровне 87,4 рубля, для евро — 91,15 рубля, а в Газпромбанке доллар продавали за 90,34 рубля, евро — за 96,02 рубля.

9 марта в ответ на введение западных санкций Центробанк России запретил кредитным организациям продавать наличную валюту гражданам и снимать со счетов больше $10 тыс. Сообщалось, что обменять доллары и евро на рубли можно было без ограничений. Тогда же Банк России ввел для физических лиц комиссию в 30% при покупке валюты на бирже и резко ограничил вывоз валюты за рубеж. Позднее комиссия была снижена до 12%, а затем и вовсе отменена. Запрет на покупку валюты был отменен 18 апреля.

В конце февраля, спустя несколько дней после вторжения в Украину президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». По новым правилам российских экспортеров обязали продавать 80% от суммы валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года.

После этого западные страны ввели против России разнообразные экономические и персональные санкции. Часть из них касалась банковского сектора, тогда под самые жесткие, полностью блокирующие ограничения Запада попали пять российских банков — ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Позже власти США также решили заморозить все активы «Сбера» и Альфа-банка, которые как-либо касаются американской финансовой системы.