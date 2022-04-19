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Банки оказались не готовы продавать наличную валюту россиянам
После снятия запрета на продажу валюты не все российские банки смогли ее возобновить
Банки оказались не готовы продавать наличную валюту россиянам
Банки оказались не готовы продавать наличную валюту россиянам / Others
19 апреля 2022 г.

Ряд российских банков после 18 апреля так и не смог возобновить продажу наличной валюты, сообщает TheBell. Об этом стало известно, когда журналисты издания попытались приобрести ее в отделениях разных банков.

Выяснилось, что в «Альфа-банке» валюту продают только клиентам с валютой на счете или вкладе, открытом до 9 марта, а в Сбере продать наличные доллары и евро согласились только клиентам с премиальными пакетами «Сбербанк Премьер» и «СберПервый». Позже в Сбере в комментарии vc.ru заявили, что валюту в банке может приобрести каждый, однако только в крупных отделениях и если наличные есть в кассе.

В отделении ВТБ журналистам сказали, что продажи валюты начнутся 20 апреля, а в «Тинькофф» валюту не меняют, так как касс у банка нет, а через банкоматы такие операции провести нельзя.

Также издание сообщает, что 18 апреля в одном из отделений «Сбера» курс продажи наличных был установлен для доллара на уровне 87,4 рубля, для евро — 91,15 рубля, а в Газпромбанке доллар продавали за 90,34 рубля, евро — за 96,02 рубля.

9 марта в ответ на введение западных санкций Центробанк России запретил кредитным организациям продавать наличную валюту гражданам и снимать со счетов больше $10 тыс. Сообщалось, что обменять доллары и евро на рубли можно было без ограничений. Тогда же Банк России ввел для физических лиц комиссию в 30% при покупке валюты на бирже и резко ограничил вывоз валюты за рубеж. Позднее комиссия была снижена до 12%, а затем и вовсе отменена. Запрет на покупку валюты был отменен 18 апреля.

В конце февраля, спустя несколько дней после вторжения в Украину президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». По новым правилам российских экспортеров обязали продавать 80% от суммы валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года.

После этого западные страны ввели против России разнообразные экономические и персональные санкции. Часть из них касалась банковского сектора, тогда под самые жесткие, полностью блокирующие ограничения Запада попали пять российских банков — ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Позже власти США также решили заморозить все активы «Сбера» и Альфа-банка, которые как-либо касаются американской финансовой системы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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