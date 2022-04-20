Школьники, исповедующие ислам, часто подвергаются буллингу в американских школах, говорится в недавнем отчете Совета по американо-исламским отношениям (CAIR). О нем пишет Daily Sabah.

К выводу о том, что в образовательных учреждениях США процветает буллинг студентов-мусульман, эксперты пришли, проанализировав 700 интервью с учащимися в калифорнийских школах.

По их данным, школьники подвергались дискриминации и со стороны ровесников, и со стороны взрослых, в том числе учителей.

«Большинство учащихся всех возрастов сталкивались с остракизмом и несправедливым отношением из-за своего вероисповедания, их связывали, разумеется, без всяких причин, с 9/11 и другими террористическими актами», — заявил представитель гражданско-правового управления калифорнийского офиса CAIR Амр Шабаик.

Зачастую такое отношение к школьникам-мусульманам приводит к буллингу, отсутствию превентивных мер и нехватке качественной подготовки для школьного персонала, призванного разбираться с проявлениями расовой и религиозной нетерпимости, указывает Амр Шабаик.

По данным отчета, около половины учащихся, исповедующих ислам, — 47,1% — заявляли о буллинге из-за своей веры. Это более чем в два раза превышает официально зафиксированный в США уровень исламофобии — 20%. Более половины респондентов — 55,7% — рассказывали о том, что чувствуют себя неуверенно и некомфортно из-за вероисповедания, следует из документа. Это самый высокий показатель с 2012 года, когда CAIR начал его замерять.

Около трети девушек-мусульманок признались, что их намеренно трогают, дергают и толкают, когда они появляются в школе в хиджабе или с головным платком. «Люди оскорбляли меня за то, что я мусульманка, — рассказала одна из школьниц. — Они смеялись надо мной и исламом, а одноклассник стащил у меня с головы платок».

«Меня постоянно называл Усамой бен Ладеном парень, который также говорил, что я выгляжу бомбически (с ударением на слово «бомба»)», — рассказала 18-летняя студентка из Брентвуда.

Почти четверть опрошенных школьников также слышали оскорбительные заявления об исламе и мусульманах от учителей, школьной администрации или других взрослых в школе. «Шестнадцатилетняя девочка сообщила, что в ее школе в округе Ориндж ее перед всем классом оскорбил учитель, — рассказал Шабаик. — Он называл ее террористкой и заявлял, что она не должна там быть».

Помощник руководителя Института религиозной терпимости Университета Райса Захра Джамал говорит, что у буллинга есть долгосрочные последствия — эмоциональные, физические и социальные.

«Некоторые молодые мусульмане сталкиваются с тревожностью, депрессией, бессонницей и низкой самооценкой, другим приходится выбирать, как себя позиционировать в школе — как американца или как мусульманина, — подчеркнула она. — К сожалению, 55% учащихся чувствуют себя некомфортно из-за своей веры, 32% скрывают, что они исповедуют ислам, а 20% пропускают занятия из-за того, что чувствуют себя в школе некомфортно».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что стремительное распространением исламофобии в Европе создает серьезные угрозы для безопасности миллионов живущих на континенте мусульман. «Вирус исламофобии, столь же опасный, как и коронавирус, быстро распространяется, особенно в европейских странах», — замечал президент.