Управление Главного следственного управления Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст 159 УК, до 10 лет лишения свободы) в отношении поставщика питания учебному заведению ФСБ. Об этом рассказал РБК со ссылкой на источники. Дело возбуждено против компании «Агролюкс», уточнили они.

Неустановленные лица, действовавшие от имени «Агролюкса», в период с 2016 по 2019 год заключили с Московским пограничным институтом ФСБ несколько государственных контрактов, по которым должна была поставить ему питание. Оно было предназначено для обеспечения курсантов в праздничные дни и дни проведения парадных тренировок.

По этим контрактам сотрудники бухгалтерии пограничного института перечислили на расчетный счет «Агролюкса» в общей сумме 1,54 млн руб., однако договоры не были исполнены, а деньги неустановленные лица похитили и распорядились ими по своему усмотрению. «Таким образом они причинили ущерб федеральному бюджету России на сумму свыше 1,5 млн руб., то есть в особо крупном размере», — уточнил источник РБК.

Как уточняет издание, у общества с ограниченной ответственностью «Агролюкс», которое, согласно базе данных «РБК Компании», было зарегистрирована в Москве в 2010 году, нет своего сайта. Оно занимается оптовой неспециализированной торговлей, в ее штате всего один человек. При этом по итогам прошлого года компания показала выручку в размере свыше 35,5 млн руб., чистую прибыль — свыше 1,7 млн руб., хотя на сайте управления Генпрокуратуры России по ЦФО указано, что деятельность ООО «Агролюкс» была прекращена в ноябре 2019 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщал, что силовое ведомство вместе с РАНХиГС пресекли хищение денег в филиалах этого вуза в Ростове-на-Дону и Хабаровске. Там была выявлена «противоправная деятельность сотрудников и руководства филиалов академии, причастных к хищению бюджетных денежных средств», выделенных на реализацию программы «Системный подход в управлении регионом», уточнили в ФСБ.