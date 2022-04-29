Видеоблогер из Дагестана Хасбулла Магомедов («Хасбик») включен в лонг-лист претендентов на попадание в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет», который ежегодно составляет журнал Forbes.

Его кандидатура находится в категории «Новые медиа», куда также включены комик Сергей Орлов, блогеры Аня Покров и Дмитрий Масленников, певица Алена Швец и другие.

Как отмечается на сайте издания, участниками рейтинга «30 до 30» становятся те россияне, которые к 30 годам стали популярны в России или за рубежом и получили признание в профессиональном сообществе. Помимо блогеров, там представлены предприниматели, спортсмены, ученые, музыканты, представители моды и так далее. Онлайн-голосование за них будет проходить до 20 мая, победители станут известны в конце месяца.

Хасбулла Магомедов прославился в соцсетях благодаря необычной внешности, так как из-за генетического заболевания 19-летний блогер весит 18 килограммов при росте 93 сантиметра. Он ведет страницу в Instagram, где рассказывает о своей жизни.

В конце марта изображения с Магомедовым были проданы на аукционе. Эти данные появились на сайте Open Sea, где происходит торговля NFT — невзаимозаменяемыми токенами. Видеоблогер и его команда заработали на них 590 единиц криптовалюты Ethereum — по актуальному курсу это около $1,9 млн (160 млн руб.). Всего было продано более 1,7 тыс. портретов Хасбика, а владельцами изображений стал 841 человек. После этого видеоблогер заявил, что планирует создать коллекцию из 10 тыс. NFT-портретов, каждый из которых оригинален и нарисован вручную, и на них он предстанет в виде популярных персонажей из реальной жизни, фильмов и сериалов, видеоигр, мультфильмов и аниме — в том числе, принца Уильяма, футболиста Луиса Суареса и астронавта Нила Армстронга.