В Берлине и Восточной Германии может возникнуть дефицит бензина, если будет введено эмбарго на поставки российской нефти. Об этом заявил министр экономики страны Роберт Хабек, его слова цитирует n-tv.

«[Может случиться так, что] в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти и, следовательно, слишком мало бензина, — отметил он. — Это не исключено». При этом Хабек заверил, что в министерстве работают над принятием решений, которые должны предотвратить дефицит бензина. По его словам, угроза возникновения дефицита связана с тем, что Берлин и Восточная Германия снабжаются нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, который использует только российскую нефть.

Сейчас основными владельцами этого завода являются российская компания «Роснефть» и британо-нидерландская Shell: на сайте предприятия говорится, что им принадлежит по 37,5% ценных бумаг производства. Еще четверть акций находятся в собственности AET Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft, совместного предприятия «Роснефти» и итальянской Eni. На заводе PCK Raffinerie GmbH ежегодно перерабатывают 12 млн т нефти, всего на нем производится более 20 видов топлива. По данным компании, производство обеспечивает 90% всех поставок бензина, керосина и дизельного топлива в Берлин и Бранденбург.

В начале мая Shell пообещала обеспечить бесперебойную работу данного производства в случае введения Германией нефтяного эмбарго. «Мы приняли к сведению заявления министра экономики Бранденбурга о том, что Shell поддержит PCK в Шведте, даже если это будет означать принятие экономических потерь, чтобы сохранить поставки в регион», — заявили и в пресс-службе компании.

Также стало известно, что Германия готовит закон, который обяжет попавших под санкции людей и организации раскрывать их активы в стране. Сейчас эта мера обсуждается немецким правительством.

Ранее Хабек сообщил, что Германия готова поддержать немедленное эмбарго Европейского союза на нефть из России. «Германия не против запрета российской нефти, — утверждал он. — Конечно, это тяжелое бремя, но мы были бы готовы это сделать». В 2021 году доля России в импорте нефти в ЕС составляла около 27%, газа — 40%.

До этого о том, что Германия поддержала планы Евросоюза по запрету нефти из России, сообщали немецкие СМИ. По их информации, причиной смены курса Берлина мог стать успех в поиске альтернативных поставщиков. Хабек говорил, что за последние восемь недель Германия сократила зависимость от российского топлива с 35 до 12%.

С момента вторжения России в Украину в конце февраля страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели несколько пакетов санкций против России. Сейчас Евросоюз готовит шестой пакет санкций, который, по данным Politico, включает «определенный запрет» на импорт российской нефти. The New York Times сообщает, что эмбарго будет поэтапным. Страны ЕС могут принять соответствующее решение на этой неделе.