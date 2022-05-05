Эффект от дипломатической пикировки между официальными лицами России и Израиля, которая возникла на фоне высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова о еврейском происхождении Владимира Зеленского, был многократно усилен появившимися сообщениями о том, что израильские власти постепенно закрывают свои двери для российских олигархов. Так, соратник Романа Абрамовича, генеральный директор компании Millhouse Давид Давидович сообщил, что израильский банк Hapoalim заблокировал его счета и аннулировал карту.

В первые недели войны Абрамович пытался сыграть роль медиатора между Москвой и Киевом, используя в качестве дипломатического капитала свои еврейские корни, однако, как указывает Washington Post со ссылкой на результаты собственного расследования, это было сделано в том числе для того, чтобы перегруппировать зарубежные активы. Так, по этим сведениям, российский магнат смог передать контроль над своими инвестициями в ряд западных компаний и офшорных фирм давних близких партнеров.

Решение о блокировке банковских счетов иллюстрирует другое, более важное явление: израильская сторона пошла на кристаллизацию своей позиции в контексте украинского конфликта, несмотря на ранние попытки сглаживать углы в контактах с Москвой и Киевом и риторическую апелляцию к необходимости минимизировать риски для еврейской общины и в той, и в другой стране. Причем относительно эскалационный сценарий правительство во главе с Нафтали Беннетом, похоже, пытается разыграть не только в финансовой сфере.

Так, источники издания Axios обращают внимание на то, что сейчас израильское руководство всерьез рассматривает идею с расширением военной помощи Украине. Соответствующий запрос к нему поступил во время переговоров на германской базе «Рамштайн» между руководителем военно-политического штаба министерства обороны Израиля Дрора Шалома и американскими официальными лицами.

Смущает только то, что Киеву готовы оказать символическую поддержку, направив нелетальное снаряжение.

Скорый визит Байдена

Важнейшим фактором нынешних сдвигов по украинскому файлу, вероятно, становится интенсивная подготовка к визиту Джо Байдена в Израиль. Он должен состояться в июне. Для правительства Беннета принципиально важно избежать эффекта дежавю. Поездка Байдена в 2010 году, когда он занимал пост вице-президента, была омрачена заявлением израильского официоза о готовности инициировать строительство 1,6 тыс. единиц жилья на палестинских землях. Администрация Барака Обамы тогда пришла в абсолютную ярость.

Нынешний визит Байдена в Израиль, вероятно, призван стать продолжением его европейского турне: 26 июня президента США ждут на саммите G7 в Германии, а 29 июня — на ежегодном саммите НАТО. Несмотря на то, что график еще до конца не проработан, программа предполагает, что Байден встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и Нафтали Беннетом. Кроме того, от главы Белого дома ждут обращения к израильской нации. После этого он должен посетить Рамаллу для встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Безусловно, повестка визита будет посвящена таким внутрирегиональным вопросам, как иранский военно-политический экспансионизм, судьба южных районов Сирии, расширение арабо-еврейской нормализации на новые страны, намерение Вашингтона нарастить дипломатическое присутствие в оккупированном Иерусалиме, а также тупиковость тактики Беннета в отношении палестинского вопроса. Но тема российских действий в Украине и способов помочь Киеву вооружениями не может не быть проигнорирована в ходе встреч на высоком уровне.

В самом начале каденции глава МИД Израиля Яир Лапид, который является партнером Беннета по парламентской коалиции, обозначил основные приоритеты дипломатии на ближайшие годы. На американском направлении шеф дипведомства обратил внимание на необходимость «реставрации» контактов с Демократической партией, которые, по его словам, подверглись эрозии в эпоху Биньямина Нетаньяху. Такие показательные жесты, как пикировка со Смоленской площадью, вполне вписываются в эту тактику корректировки отношений.

Высказывания Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера «была еврейская кровь» и что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи», в некоторым смысле открыли для правительства Беннета пространство для внутренней мобилизации. Симуляция борьбы с пусть риторическим, но давлением извне на национальной почве выглядит особенно выгодно, когда действующая коалиция имеет большие проблемы с поддержанием единства.

Что касается кризисной симптоматики в российско-израильских отношениях, то она стала появляться уже давно, на заре формирования нынешнего правительства во главе с Беннетом. Полуофициальные источники в Москве на протяжении прошлого года регулярно предупреждали о стремлении ведомства Сергея Шойгу наложить лимиты на активность ВВС ЦАХАЛ в небе над Сирией. Кульминационным моментом стало инициированное 24 января первое совместное воздушное патрулирование России и Сирии районов, расположенных вблизи границы с Израилем.

Ход боевых действий в Украине и планируемый приезд Байдена в Израиль помогли открыть Беннету скрипевшие от перезагрузки шлюзы.