Бывший президент США Дональд Трамп допускал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике, сообщает газета New York Times со ссылкой на готовящиеся к публикации мемуары бывшего главы Пентагона Марка Эспера.

По данным Эспера, летом 2020 года бывший лидер США не менее двух раз спрашивал его, в состоянии ли армия США «ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить нарколаборатории».

Бывший чиновник заявил, что посчитал бы план шуткой, если бы не смотрел в этот момент в лицо Трампу. «Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы», — цитирует он слова бывшего президента, отмечая, что Patriot — это класс ракет противоракетной обороны. Трамп также отмечал, что будет просто отрицать сам факт удара.

Эспер утверждает, что Трамп был крайне недоволен притоком наркотиков через южную границу и заявлял, что власти Мексики не контролируют собственную страну.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор утверждал, что считает необъяснимыми действия США, касающиеся финансирования Украины и отсутствия поддержки стран Центральной Америки. Вашингтон в экстренном порядке направил Киеву $30 млрд на боевые действия, напомнил он.

«Мы потратили четыре года, с тех пор как здесь был президент Дональд Трамп, предлагая поддержать $4 млрд — и по сей день ничего, абсолютно ничего», — отметил Обрадор. По его мнению, задержка в одобрении финансовых ресурсов для инвестиций в страны Центральной Америки необъяснима.

До этого бывший американский лидер утверждал, что США «умирают изнутри» из-за миграционного кризиса и бездействия властей. Трамп жаловался на миллионы нелегальных мигрантов, которые «отравляют» США, в то время как американские власти в большинстве случае даже не останавливают и не допрашивают их. Он предложил достроить стену на границе Соединенных Штатов и Мексики, чтобы решить эту проблему.

Осенью 2021 года Вашингтон сообщил о рекордном количестве задержанных нелегальных мигрантов за 35 лет. По данным Погранично-таможенной службы страны, в отчетном году правоохранителям удалось поймать порядка 1,7 млн нарушителей, из которых 608 тыс. прибыли из Мексики, 657 тыс. — из стран Центральной Америки, а 367 тыс. — из Южной Америки.