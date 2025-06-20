Иранские структуры начали использовать частные камеры видеонаблюдения для сбора информации о результатах своих ракетных атак по Израилю. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего заместителя главы Национального киберуправления Израиля Рафаэля Франко.

По его словам, за последние два-три дня иранские специалисты пытались подключиться к видеокамерам, чтобы понять, где именно приземлились их ракеты и как скорректировать точность последующих ударов.

Бывший чиновник израильской киберслужбы выступил в эфире общественного радио с призывом к израильтянам отключать домашние камеры или менять пароли. Это заявление прозвучало после того, как иранские ракеты ударили по району с высотными зданиями в Тель-Авиве.

Утром 20 июня армия Израиля сообщила о новом ракетном ударе со стороны Ирана. Системы ПВО были приведены в боевую готовность. В КСИР подтвердили запуск ракет. Целью могла быть авиабаза Неватим.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран нанес удар по больнице «Сорока», где лечились израильские военные. Газета The Times of Israel сообщила о разрушении верхних этажей здания.

Высший совет национальной безопасности Ирана выступил с заявлением, в котором предупредил, что удары по Израилю продолжатся до тех пор, пока страна не понесет наказания и не выплатит репарации. В Тегеране пригрозили ответить «всеми предусмотренными способами» на возможные новые удары.