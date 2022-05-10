Оргкомитет Пулитцеровской премии решил дать отдельную награду журналистам из Украины.

Премия была присуждена за освещение войны в стране с 24 февраля 2022 года. Конкретные имена украинских журналистов не были анонсированы, но совет премии заявил, что премия вручена за «за их мужество, выносливость и верность достоверным репортажам». По оценке совета премии, украинские журналисты заслуживают особой благодарности за то, что «настойчиво стараются предоставить точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам во всем мире».

Также были объявлены и другие лауреаты награды: газета The New York Times получила премию за международный и национальный репортажи. В одном из этих текстов журналисты рассказали о погибших среди мирного населения на Ближнем Востоке в результате американских обстрелов, а в другом — о водителях, убитых полицейскими в США при задержаниях.

За срочный репортаж о крушении кондоминиума Champlain Towers South награду получил редакционный коллектив Miami Herald, а за журналистское расследование о высокотоксичных отходах на единственном заводе по переработке батарей во Флориде совет Пулитцеровской премии наградил редакцию Tampa Bay Times.

Корреспонденты The Washington Post выиграли в номинации «Общественное служение» за репортаж о взятии Капитолия 6 января прошлого года. При этом премию за заслуги в фотографии были присуждены Маркусу Яму из Los Angeles Times за фотографии из Афганистана, а также Уину МаКнами, Дрю Ангерер, Спенсеру Платту, Сэмюэлю Коруму и Джону Черри из Getty Images за освещение штурма Капитолия.

Комментируя результаты награждения, бывший президент США Дональд Трамп негативно оценил ее вручение журналистам, публикующим, по его мнению, фейки о его связях с Россией и российской властью. «Почему публикующие фейки СМИ и их «журналисты» должны получать Пулитцеровскую премию за свои абсолютно неверные сообщения о России, России, России? Это были полнейшие выдумки. Пулитцеровская премия в беспорядке», — заявил он.

До этого Пулитцеровскую премию, самую престижную в журналистике, вручали уже 105 раз. Ее история началась в 1917 году, когда американский журналист Герберт Байярд Своп получил первую премию за серию материалов «Изнутри Германской империи», опубликованных в New York World в октябре 1916 года.

Размер премии составляет $10 000. Она была учреждена Джозефом Пулитцером, венгерско-американским журналистом и издателем газет, который оставил деньги ($2 млн) Колумбийскому университету. Сейчас в состав Пулитцеровского совета из 19 членов входят ведущие журналисты или руководители новостных агентств по всей территории США, а также ученые и деятели искусств.