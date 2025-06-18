Тегеран начал подготовку к возможному нападению со стороны Вашингтона. Как выяснили американские СМИ со ссылкой на чиновников, знакомых с данными разведки, Иран уже подготовил ракеты и другое вооружение, чтобы нанести удары по базам США.

У ближневосточного государства есть причины для опасений — накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия и потребовал от властей страны «безоговорочной капитуляции».

Он заверил, что не хотел бы, чтобы ракеты выпускались по гражданским лицам или американским солдатам, но «его терпение на исходе». А затем добавил: «Мы точно знаем, где прячется так называемый «верховный лидер». Он легкая цель, но там он в безопасности — мы не собираемся его убивать. По крайней мере, сейчас».

На призывы Трампа к капитуляции обратил внимание верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он пообещал нанести США «невосполнимый урон», если страны допустит военное вмешательство. «Умные люди, которые знают Иран, иранскую нацию и ее историю, никогда не будут говорить с этой нацией угрожающим языком, потому что иранская нация не сдастся», — заявил аятолла.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Вашингтоне всерьез рассматривают возможность присоединения к израильско-иранскому конфликту. В частности, американцы могут ударить по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

Перед этим Трамп может сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Оно будет подразумевать полный отказ Тегерана от обогащения урана, в том числе в гражданских целях. Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, передает телеканал ABC.

Чем может ответить Иран на возможную атаку США, TRT на русском рассказал автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

— Могут ли США вступить в военный конфликт против Ирана? Что будет с Ираном, если они примут такое решение?

— Вступят они или не вступят — это скорее гадание на кофейное гуще. Но в случае утвердительного решения вопрос в том, насколько масштабным окажется их участие в этом конфликте.

Будут ли они ограничиваться только уничтожением объектов иранской ядерной программы или же возьмут курс на смену руководства, которое сейчас находится в Тегеране. Это во многом все определит.

Но в любом случае понятно, что противопоставить американцам иранцы вряд ли что-то смогут.

— Подготовка Тегераном вооружений не имеет смысла?

— Они могут попытаться наносить удары по американским военным на Ближнем Востоке — в Ираке, Сирии. Но даже если эти удары будут болезненными, глобально они ничего не изменят и хода конфликта не переломят.

Что иранцы могут сделать — это перекрыть Ормузский пролив. Но боюсь, что и это будет временной мерой.

Допустим, они его перекрыли — да, это наносит серьезный ущерб нефтедобывающим монархиям Персидского залива. Цены на нефть, вероятно, улетят в «космос».

Но стоит учитывать, что минирование пролива, затопление судов, блокирование прохода — все это временная мера. И на все это есть ответ. На минирование — разминирование, на затопленные суда — создание узких коридоров. То есть по сути все это сводится к техническим решениям: отвод кораблей, прокладка маршрутов для танкеров, перевозящих нефть и СПГ.

В любом случае вряд ли эффект от этого окажется долгосрочным. Так что, конечно, судьба иранцев в этом сценарии будет незавидной. Но, повторюсь, все будет зависеть от того, насколько серьезным окажется участие американцев.

— Как могут развиваться события, если США не вступят в конфликт?

— Если все это блеф, то конфликт вполне может перейти в затяжную фазу: на истощение, на обмен ударами, на изматывающие боевые действия.

И вот тут уже начинаются проблемы не у иранцев, а у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Потому что на длинной дистанции иранцы в принципе могут выдерживать давление. А вот если конфликт затянется на месяцы, то проблемы могут появиться уже у Нетаньяху. Внутри страны к нему точно возникнут вопросы: он начал войну, а вот достичь заявленной цели вряд ли сможет.