12 мая немецкая компания Siemens, которая работала в РФ с 1852 года, объявила об уходе с российского рынка. Как отмечают эксперты, она долго занимала выжидательную позицию: за это время другие иностранные компании успели уйти и вернуться. Так, 11 мая американская сеть ресторанов «Макдоналдс», громко закрывавшаяся в марте, сообщила, что уже вскоре может открыться под другими вывесками. Даже простые покупатели все чаще делают вывод: громче всех об уходе кричали те, кто знал, что останется.

Ушли, да не все

О том, что крупные западные компании «дали заднюю» и передумали покидать российский рынок, стало понятно еще в начале марта. В бизнесе мало кто отважится бросить все и просто уйти. Экономисты, например, сразу акцентировали одну деталь в случае с производителем популярных напитков: американское подразделение Coca-Cola отказывалось работать с РФ, а российское работать продолжило.

Другая показательная ситуация происходит как раз в «Макдональдс». 12 мая глава торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца заявил, что после официального ухода компании McDonald's из России в стране продолжает работу каждый шестой ресторан, всего открыто 133 из 850, поскольку они работают по франшизе. Также известно, что сотрудники закрывшихся ресторанов получают среднюю заработную плату, исходя из длительности трудового стажа.

«Оно и понятно, — комментирует журналист Юрий Алексеев желание вернуться еще недавно громко хлопнувших дверью. — Иностранные инвесторы очень хорошо зарабатывали на России. По оценке журнала Forbes, табачный король Philip Morris International получал у нас за год около 360 млрд рублей, рынок Leroy Merlin — 347 млрд рублей, автомобильный концерн Volkswagen Group — около 320 миллиардов. Компания Japan Tobacco имела от продаж в России более 21% всей своей мировой выручки».

Западным производителям действительно есть что терять. Активы крупных предприятий по сборке автомобилей и их компонентов, табачных заводов, торговых сетей, производств продуктов питания, слабоалкогольных напитков, обосновавшихся на российском рынке, оцениваются в 10-15 трлн рублей. Их владельцы прекрасно понимают, что на родине такую дополнительную прибыль не получить, тем более сейчас — ввиду роста цен на сырье и энергоносители. В России же доступ к электроэнергии, металлам, древесине, газу, нефти и трудовым ресурсам проще и, что важно, дешевле. Простой заводов и их консервация принесут собственнику огромные убытки.

СМИ отмечают, что одних только французских компаний, осевших в РФ, — более 1,2 тысячи, еще около 6-7 тысяч из них экспортируют свою продукцию. «В России их устраивало все: налогообложение, специально для них придуманные особые режимы инвестирования, гарантии и полная свобода предпринимательства. Рынок заглатывал все, что они везли под своими марками, обеспечивая им миллиардные прибыли», — подчеркивает Алексеев.

Невыгодное расставание

Эксперты констатируют: расставание с Россией грозит капиталистам огромными потерями. Заявления зарубежных компаний об уходе не означают прекращения ими своих гарантийных обязательств, объяснила член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина: они обязаны обслуживать проданную технику, исполнять свои договоры с деловыми партнерами. В Союзе потребителей РФ напомнили: за нарушение прав потребителей юрлицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Еще один «сдерживающий» заявивших об уходе фактор: если место ушедших брендов займут другие, возвращение на российский рынок легким не будет. Тем более что россияне спокойно восприняли новости о закрытии магазинов с роскошными витринами и, несмотря на десятилетия активного насаждения потребительского отношения к жизни, спокойно живут без той же IKEI.

Работают молча

Одни бренды кричали, другие молчали и… продолжали выпускать хлеб, напитки и другую продукцию, «демонстрируя на публику попытки избавиться от российских активов», замечает «Российская газета». Так, финский хлебопекарный холдинг Fazer, заявивший об уходе в начале марта, даже обращался к участникам рынка с предложением купить их российский бизнес. Однако на самом деле компания, оборот которой в России в прошлом году составил 157 млн евро, а в этом, судя по отчетности только за первые месяцы, обещал еще большую прибыль, всего лишь поменяла название с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». В Fazer это действие пояснили, конечно, необходимостью для передачи бизнеса новому владельцу: «Процесс выхода (с российского рынка. — прим. ред.) сложен, и на данный момент единственной возможностью уйти с рынка является либо продажа местной компании, либо передача операций местной стороне».

Это — правда: продажа компании в нынешней ситуации является оптимальным способом покинуть рынок, считает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, потому что позволит предприятию сохранить наработанный капитал, а также получить дополнительную прибыль со сделки. Кроме того, в этом случае производственный комплекс сможет продолжить свою работу без приостановки с последующими потерями.

Позитивный сигнал

Переименуются, а фактически «переобуваются» сегодня многие компании. Так поступил практически весь западный глянец. Даже торговая сеть товаров для ремонта и дачи OBI, которая после ухода уже вернулась, проведет ребрендинг в России — с разрешения штаб-квартиры в Германии. Разумеется, официально немцы вернулись не сами: спустя почти два месяца после закрытия российский инвестор купил сеть у холдинга OBI GmbH.

Большинство москвичей, оказавшихся в день «переоткрытия» возле новых старых прилавков, на вопрос «А как отнеслись к возвращению магазина?» отвечали: «Да никак». Люди уточняли, что пришли не для того, чтобы с распростертыми объятиями встретить немецкую компанию, а по своим бытовым вопросам. Через несколько дней екатеринбуржцы в своем OBI констатировали: «Магазин не изменился, но цены выросли».

Немецкая сеть явно рада возвращению в Россию: в строительном гипермаркете Волгограда 9 мая солист под аккомпанемент оркестра исполнял даже песни военных лет в честь праздника.

Глава Минпромторга Денис Мантуров возобновление работы OBI в России назвал позитивным сигналом рынку и другому иностранному бизнесу. Он считает, что кейс этой сети можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием.

Что касается «Макдоналдс», то он своим уходом, кажется, сделал хуже только себе… «Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's под этим брендом», — поясняет новости о возвращении президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Очевидно, что и сеть назовут иначе и продолжат предлагать россиянам фастфуд. Бухаров уточняет: «Компания каждый день несет убытки. В какой-то момент, если не будет найден покупатель, они будут признаны банкротом». «Здоровее нация будет, просто отлично!», — снова реагируют потенциальные покупатели.