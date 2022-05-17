Левада-Центр провел опрос, посвященный отношению россиян к разным конфессиям, его результаты опубликованы на сайте организации. Из них следует, что 53% россиян относят себя к «религиозным людям», причем 9% называют себя «очень религиозными» (что более-менее совпадает с числом тех, кто регулярно посещает религиозные службы), 44% — «в какой-то мере религиозными». Треть определила себя как не «слишком религиозных», 16% — как «совершенно нерелигиозных».

При этом большинство опрошенных — почти 9 из 10 (87%) — так или иначе отмечают Пасху: собирались красить яйца 76%, покупать куличи — 47%. На богослужение в церковь собирались 6%.

Из религиозных россиян 71% заявил, что исповедует православие, ислам исповедуют 5%, есть 1% буддистов, 1% католиков, 1% протестантов. Еще 4% назвал себя атеистами, 15% сказали, что не относят себя ни к какой религии.

При этом около половины — 43% опрошенных — заявили, что никогда не принимают участия в религиозных службах, еще 17% участвуют в них реже, чем раз в году, столько же — раз в год, 14% — чаще раза в год. Раз в месяц и чаще в религиозных службах участвуют 8% респондентов.

Судя по данным исследования, количество исповедующих православие россиян упало ниже уровня, отмеченного в нулевые и 2010-е годы, когда это число достигало 80%. Как следует из опроса, в главный постулат этой конфессии — царство Божие — верит около половины респондентов (51%): 27% — уверены в этом, 24% считают, что оно скорее всего существует. Еще 14% допускают, что оно скорее всего не существует, четверть не верят в него. При этом в существовании сглаза и порчи уверены 29% (максимум за 10 лет, почти вдвое больше, чем в 2015 году), еще 22% это допускают.

Ранее социологи узнали, как россияне относятся к Русской православной церкви. Как выяснил фонд «Общественное мнение», о своем доверии РПЦ заявили 66% опрошенных, что на 13% больше, чем было два года назад, а 74% сказали, что за последние годы их отношение к РПЦ не изменилось. Около половины — 45% — посчитали, что церковь положительно влияет на общественную жизнь страны. Лично патриарху Кириллу доверяют 54% респондентов, что на 15% больше, чем два года назад, не доверяют ему 22% (минус 9% за два года).