После объявления о прекращении эпидемии COVID-19 в Москве начали сокращать младший медицинский персонал. Это и отъезд врачей из столицы в приграничные с Украиной регионы привело к нехватке рабочих рук в столичных госпиталях, куда начали набирать волонтеров и обучать их по ускоренной программе, узнал The Insider.

К проекту подключились и структуры Русской православной церкви. Людей не хватает для ухода за ранеными в результате боевых действий, число которых насчитывает десяти тысяч.

Часть московских медиков была отправлена в «добровольно-принудительные» командировки в регионы на юге России, пишут журналисты. Речь шла преимущественно о медиках, профильных для работы с ранеными во время боевых действиях, в их числе хирурги, челюстно-лицевые хирурги, рентгенологи, торакальные хирурги, хирурги-ортопеды и другие.

Также начались массовые увольнения младшего персонала больниц, причем, по данным источников The Insider, в Коммунарке и Химкинской областной больнице уволили половину сотрудников.

Это ожидаемо привело к нехватке людей в больницах в нынешних условиях, и объявления о наборе волонтеров начали размещать в группы добровольцев в закрытых каналах и чатах «красных зон». При этом приглашать туда просили только знакомых. В поиске людей помогает и РПЦ.

Судя по объявлениям, добровольцы в больницах должны будут выполнять обязанности санитаров: следить за гигиеной больных, менять постельное белье, кормить пациентов, переворачивать их при необходимости и так далее.

Желающим предлагается заполнить анкету, в которой нужно в числе прочего указать имя духовника и «опыт больничного служения», если они есть, а прихожанам следует написать название своей церкви. Впрочем, не имеющие отношения к Православной церкви тоже могут поработать в госпиталях при желании, говорится в объявлениях.

Волонтеров просят встретиться лично или по скайпу с главой Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископом Пантелеймоном, который входит в правительственную комиссию по вопросам охраны здоровья граждан. После этого волонтеров начинают готовить к работе по ускоренной программе, которая занимает около недели.

Тяжелораненых в ходе войны с Украиной военных доставляют в филиал №1 ЦВКГ имени Вишневского, куда временно прекращен прием гражданских лиц. Волонтеров же приглашают на работу во второй филиал 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского, филиал №3 того же госпиталя, расположенный в Одинцове на улице Маршала Бирюзова, а также Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко и Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.

Добровольцев ищут и больницы в Ростове-на-Дону. Еще волонтеры работают в полевых госпиталях ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины) на подконтрольной России территории, где нет боевых действий. По информации The Insider, им предлагают бесплатный трансфер, но не дают ни зарплаты, ни страховки. В этих госпиталях обстановка с медикаментами и сотрудниками близка к критической, говорят источники издания.

Назвать точное число раненых россиян в ходе войны с Украиной невозможно, говорят собеседники издания. Однако, по мнению независимого аналитика Виктора Кобанова, который работает с данными с момента начала войны, оно примерно в три раза превышает официальные данные.

В последний раз, 25 марта Министерство обороны сообщало о 1351 погибшем и 3825 раненых. Кобанов считает, что подавляющее большинство погибших военнослужащих — из маленьких населенных пунктов, а не из крупных городов. Есть погибшие и среди врачей, говорит он: «Среди медиков, о похоронах которых нам известно, шесть фельдшеров и восемь врачей, один из них имеет звание майора».