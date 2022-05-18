Президент спортивной федерации ЛГБТ Эрик Арассус потребовал наказания игрока «Пари Сен-Жермен» и полузащитника сборной Сенегала Идриссы Гейе, который не стал выходить на поле в футболке с номерами в цветах радуги. Игрок тем самым отказался выражать поддержку пропаганде публичной активности сексуальных меньшинств, как это сделала вся команда, пишет Sport24.

«Это отличный игрок, талант которого мы признаем, но вопросы религии не должны вмешиваться в спорт, где гомофобия неприемлема, — заявил Арассус. — Все футболисты Франции приняли участие в этой акции, в том числе партнеры Гейе. Важно, чтобы теперь он был наказан, «Пари Сен-Жермен» обязан сделать это». Глава федерации также предположил, что Гейе придется пройти курсы по вопросам, связанным с ЛГБТ.

Его поддержала французская ассоциация Rouge Direct, выступающая против того, что она называет гомофобией в спорте. Ее представители посчитали, что футболист должен объяснить причины своего решения: «Гомофобия — это не мнение, а преступление, Лига и «ПСЖ» должны попросить Гейе объясниться как можно быстрее и наказать его, если нужно».

В то же время за игрока вступился президент Сенегала Маки Салл. «Я поддерживаю Идрисса Гейе. Его религиозные убеждения достойны уважения», — написал он в своем Twitter.

В игре 14 мая Гейе не принял участие. По словам тренера его команды Маурисио Почеттино, по личным причинам.Акции в поддержку ЛГБТ проводятся во французской Лигой 1 с 2019 года. Гейе пропустил ее и в прошлом году, сославшись на приступ гастроэнтерита.

Игрок забил четыре гола в 32 матчах сезона.

В мероприятиях по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который отмечается 17 мая, во Франции приняли участие 40 команд двух высших дивизионов страны. Перед матчем игроки и судьи встали вокруг плаката с надписью «Гей или гетеросексуал, мы все носим одну форму».