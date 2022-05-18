Для понимания вероятности такого развития событий, следует понимать, какое именно ядерное оружие есть в РФ и по каким правилам его могут применить.

Тактическое ядерное оружие

В России существует несколько видов ядерного вооружения. Основные — это стратегическое и тактическое ядерное оружие (по квалификации НАТО есть также Оперативное ядерное оружие, нестратегическое ядерное оружие и ракетные войска стратегического назначения).

К стратегическому ядерному оружию относят только самые мощные носители, преодолевающие межконтинентальные расстояния. Сюда входят межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические морские силы, базирующиеся на подводных лодках, и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые могут использовать ракеты воздушного базирования.Эти виды ядерного оружия имеют большую дальность и создавались во времена СССР для противостояния США. В последние десятилетия их количество сокращается.

В случае с Украиной Москва может использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО), которое отличается от стратегического малой мощностью и применением на относительно короткой дистанции. У боезарядов ТЯО тротиловый эквивалент обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны (атомная бомба, унесшая жизни около 146 000 человек в Хиросиме, имела мощность 15 килотонн).

Эти боезаряды могут быть размещены на различных типах ракет, которые обычно используются для доставки обычных взрывчатых веществ. Их даже можно использовать как артиллерийские снаряды на поле боя. Они также были разработаны для самолетов и кораблей — например, торпеды и глубинные бомбы для поражения подводных лодок.

К примеру ракеты «Калибр», которыми Россия бомбит украинские города, могут иметь ядерные боезаряды, относящиеся к ТЯО. Эти крылатые ракеты устанавливаются как на надводных, так и подводных кораблях, которые наносили удары по Украине с Черного и даже Каспийского моря. Они могут запускать ракеты на 1500-2000 км. Помимо этого, российская ракетная установка «Искандер» с дальностью в 400-500 км также может иметь ядерную боеголовку.

Еще в прошлогоднем заявленииот 12 мая 2021 года заместитель помощника министра обороны США по ядерной и противоракетной обороне Леонор Томеро отметила, что Россия считает тактическое ядерное оружие элементом сдерживания противников, контроля за эскалацией потенциальных боевых действий и противодействия США и их союзникам. По ее словам, у РФ 1000-2000 единиц нестратегического ядерного оружия более десятка типов.

Ударит ли Россия по Украине?

Между тем, главный вопрос заключается в том, что прибегнет ли Россия к использованию тактического ядерного оружия, чтобы получить преимущество на поле боя в Украине.

Еще в феврале Путин публично приказал министру обороны Сергею Шойгу привести ядерные силы в «особую боевую готовность». Он также предупредил в телевизионном заявлении, что, если другая страна вмешается в так называемую специальную военную операцию, Россия немедленно отреагирует, «и последствия будут такими, каких вы никогда не видели за всю свою историю».

Через несколько дней после начала так называемой «специальной военной операции» России в Украине Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, допускающей применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.

Как заявил в апреле директор ЦРУ Билл Бернс, учитывая неудачи РФ на украинском фронте, «никто не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение ядерного оружия малой мощности». При этом он добавил, что пока США не видят практических доказательств развертывания или военной дислокации, которые усилили бы эту озабоченность.

Западные официальные лица и аналитики говорят, что Россия оценила цену применения ядерного оружия как непомерно высокую и угрозой его применения Кремль пытается удержать США и его союзников от активной военно-технической помощи Украине.

В то время как американские официальные лица хотят, чтобы Москва знала, что применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия, часть стратегии сдерживания, как это ни парадоксально, состоит в том, чтобы не сигнализировать о том, каким именно будет ответ западных стран. Об этом, как пишет Financial Times, заявил профессор политологии Стэнфордского университета Скотт Саган. Однако и он допускает, что Россия может перейти ядерный порог, несмотря на предостережения Запада.

Поводов для опасений добавил и сам президент Украины Владимир Зеленский. В начале мая в интервью австралийскому телеканалу «Nine Network» он заявил, что Путин может задействовать ядерное оружие, поскольку россияне «уже продемонстрировали безответственность на украинских АЭС».

Так что же останавливает Россию?

Надеяться в этой ситуации можно на то, что высшее российское руководство и генералитет осознают, что это незаконный удар будет нарушением Женевских конвенций. Прежде чем сбросить ядерные бомбы, они могут хорошенько подумать над тем, хотят ли они жить в мире, где применение такого вида оружия является обыденностью.