Будущее британской монархии периодически оказывается предметом дискуссий, причем далеко не только в Великобритании. За упразднение этой монархии обычно выступают те, кто считает ее либо институтом, противоречащим самой сути демократии, либо бессмысленным и дорогостоящим анахронизмом. А недавние скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл стали поводом для обвинений королевской семьи в расистских предрассудках.

И все же, чтобы размышлять о перспективах британской монархии в будущем, необходимо хотя бы в общем виде представлять себе как ее исторический генезис, так и роль, которую она играет в наши дни.

Рождение Великобритании

При том, что английская монархия в виде череды множества правящих домов является одной из старейших в Европе, британская монархия относительно молода. Как же объяснить этот видимый парадокс?

Дело в том, что по историческим меркам сама Великобритания как государство возникла относительно недавно. Это произошло в 1707 году, когда был заключен Акт Унии (Союза) между королевствами Англии и Шотландии.

До этого примерно век Англия и Шотландия были объединены личной унией, то есть представляли собой два отдельных государства, которые начиная с 1603 года возглавлялись одним королем. А в 1707 году вместо личной унии была заключена уже уния государственная, создавшая Великобританию. В 1801 году к ней присоединилась Ирландия, в результате чего и появилось Соединенное королевство Великобритании и Ирландии (в наши дни — Северной).

Так, вместо английского государства возник наднациональный государственный союз во главе с тоже наднациональной британской монархией. И это была настоящая Славная революция, как стали называть события 1688–1689 годов, когда была низложена династия Стюартов и утвердилась Оранская, то есть по сути голландская династия, под эгидой которой произошла трансформация Англии, Шотландии и Ирландии в многонациональный государственный союз с парламентской монархией во главе.Конечно, не стоит идеализировать этот «прогрессивный подход», особенно в тот момент.

Подобно тому, как федеративный и даже союзный характер постреволюционного государства не мешал красной Москве подавлять освободительные движения на окраинах ее федераций и союзов, конституционный союз Великобритании с Ирландией не помешал Лондону устроить фактический геноцид ирландцев в середине XIX века. О завоевании колоний и подавлении освободительных движений на других континентах нечего и говорить — именно Великобритания стала самой крупной колониальной империей мира.

И тем не менее, именно британская монархия оказалась тем институтом, под эгидой которого стала возможна политическая трансформация этой империи в духе, соответствующем требованиям времени.

Содружество королевских наций

Британская империя распалась после Второй мировой войны в результате обретения независимости ее бывшими заморскими колониями. Однако, во-первых, этот процесс не был одномоментным, и самостоятельность таких бывших колоний, как Канада, Австралия и Новая Зеландия расширялась постепенно, благодаря чему они и по сей день остаются формальными доминионами британской короны.

Во-вторых, немалая часть бывших британских колоний осталась связанной друг с другом и с Великобританией посредством Британского Содружества Наций, в которое и сегодня входят 54 страны с общей численностью населения в 2,4 миллиарда человек, что делает его крупнейшим наднациональным объединением планеты.

Содружество это тоже возникало постепенно, первоначально на основе региональных «имперских конференций», посвященных проблеме тех или иных колоний и повышения уровня их самостоятельности и статуса. Само это название — Британское Содружество Наций — начало официально использоваться в 1926 году, а в 1931 году был принят регулирующий его деятельность Вестминстерский статут.

Однако его первоначальная концепция не позволяла сохранить в Содружестве те государства, которые вместе с независимостью выбирали республиканскую форму правления, как, например, Ирландия и Индия. Но в 1949 году на встрече премьер-министров стран Содружества было решено, что британский монарх будет рассматриваться как «символ свободной ассоциации его независимых членских стран и в таком качестве как глава Содружества».

Это позволило сохраниться в нем и тем республикам, которые в отличие от британских доминионов вроде Канады и Австралии даже формально не признавали британского монарха своим сувереном.

В схожих условиях весьма эфемерного статуса Содружество Независимых Государств на постсоветском пространстве фактически перестало существовать. А вот Британское Содружество Наций сохранилось. И решающую роль в этом сыграли не только институт британской монархии, но и личность человека, который оказался во главе нее в переломный исторический момент — Елизаветы II.

На фоне повального выхода из-под суверенитета Соединенного Королевства одной его колонии за другой в своей рождественской речи 1953 года она провозглашает новое понимание Содружества, основанное на ценностях свободы и взаимовыгодного сотрудничества народов. Начинается серия визитов королевы в новосозданные государства, возникшие из многолетней борьбы с британским владычеством. Это было смелым шагом, который позволил ей добиться расположения недавних врагов.

В итоге возникла парадоксальная на первый взгляд ситуация, при которой страны, отвергшие британское государственное владычество и потратившие многие десятилетия на тяжелую борьбу с ним, согласились остаться в Содружестве, объединенном именно британской короной как символом. Ведь Британское Содружество Наций как объединение независимых государств существует именно под эгидой британской короны. При этом для 15 из них она остается их государственным сувереном, в том числе когда речь идет о де-факто независимых государствах вроде Канады.

«Грибница» и «точка сборки»

Но британский король или королева — это не только символический глава Британского Содружества Наций. В самом Соединенном Королевстве монарх играет ту самую конституционную роль, которую монархи играют в парламентских монархиях. Он или она поручает формирование правительства лидеру правящей партии, а также распускает парламент и объявляет досрочные выборы в случае парламентско-правительственного кризиса.

Однако Соединенное Королевство имеет важное отличие от большинства парламентских монархий — его парламент состоит не только из народных избранников, образующих Палату Общин, но и из представителей аристократии, образующих Палату Лордов. И этот институт, играющий немаловажную роль, напрямую связан с институтом монархии, так как именно монарх присваивает титулы пэров, заседающих в Палате Лордов.

Кроме того, нельзя забывать, что и к институту Англиканской церкви, представленной в этой палате духовными лордами, британский монарх имеет самое прямое отношение — ведь именно он или она является ее главой.

Кроме того, британский монарх возглавляет Тайный Совет, включающий в себя представителей правительства, оппозиции, церкви, судебной системы и официальных лиц государств — доминионов короны. И хотя считается, что в наши дни этот совет играет преимущественно символическую роль, даже в качестве спящего института при таком составе он обладает серьезным потенциалом.

Но для Британии с ее традициями не менее важна и подводная часть айсберга — не публичные властные институты, а система закрытых элитных клубов, в совокупности образующих систему, которую Гейдар Джемаль называл «грибницей». Причем британская «грибница» переплетена с элитами многих стран мира, чьи представители получали образование в элитных колледжах и университетах Британии и Содружества и входили в различные закрытые клубы, что способствовало их успешной карьере.

Вся эта сложная формальная и неформальная система невозможна без британской монархии как ее центрального узла и своеобразной «точки сборки».

Кризис Великобритании и англосаксонский мир

С учетом всего вышесказанного можно ли себе представить Великобританию без ее монархии? Можно, но это была бы уже другая страна. Не только по форме правления, но скорее всего вообще другое государство.

О сохранении Британского Содружества Наций и системы доминионов в этом случае нечего и говорить — без британской монархии они незамедлительно исчезнут. Но та же участь скорее всего постигла бы и саму Великобританию, которая возникла в результате Славной революции и создания Соединенного Королевства. Именно в таком контексте и надо рассматривать силы, выступающие за прекращение существования Соединенного Королевства в его нынешнем виде — как государственного союза Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Про кровавую многолетнюю борьбу сторонников независимости Северной Ирландии знает весь мир. В 1998 году она была заморожена Белфастским соглашением, положившим конец непосредственно войне. Но политическая борьба никуда не делась, а выступающая за независимость Северной Ирландии с ее последующим присоединением к независимой Ирландии партия «Шинн Фейн» («Мы сами») по-прежнему является одной из сильнейших в регионе и имеет представительство в парламентах всех уровней.

Без крови, но в не менее ожесточенной политической форме не прекращается и борьба за полную независимость Шотландии. В 2014 году на референдуме о независимости ее сторонникам не хватило для победы 6% голосов.

Не исключено, что они смогут их получить в будущем, с учетом того, что часть шотландцев, выступивших за сохранение их страны в составе Великобритании, рассчитывала на то, что она сама останется в составе Европейского Союза. Брексит, то есть выход Великобритании из ЕС, жестоко обманул их ожидания, поэтому не исключено, что в следующий раз они могут поддержать выход Шотландии из Соединенного Королевства с целью ее присоединения к ЕС.

Однако наряду с этими центробежными тенденциями в британском или, точнее, даже англо-британском мире появляются и центростремительные. Так, с выходом Соединенного Королевства из ЕС практически совпала активизация деятельности военно-разведывательного альянса «Пять глаз», включающего в себя исторически англосаксонские Великобританию, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

В 2020 году он опубликовал меморандум о совместных действиях этих стран в сфере информационной безопасности, на фоне чего появились предложения о присоединении к этому альянсу новых стран. А в 2021 году три исторически англосаксонские страны — США, Великобритания и Австралия и вовсе создали новый оборонный союз AUKUS в Юго-Восточной Азии, явно направленный против Китая.

Конечно, можно сказать, что подобные союзы формируются на культурно-исторической, а не династической основе, особенно с учетом членства в них генетически республиканских США. Но, даже имея общее представление об истории и устройстве всемирных англосаксонских объединений, с трудом можно представить их себе без той роли, которую играет британская монархия как их своеобразная точка сборки. А это значит, что при обсуждении будущего британской монархии в контексте различных скандалов на кону будет стоять нечто большее, чем перспективы королевской семьи.