Книга «Потрясение» бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко в полной мере оправдала свое название. Ведь после ее выхода в свет человек, свыше двадцати лет возглавлявший одну из областей Центральной России, явил себя стране и миру адептом нового религиозного учения и мистического культа.

Казалось бы, в современной России, в которой такие учения и культы подавляются как «секты», такого в принципе не могло быть. Но объяснение этой загадки для многих стало не менее шокирующим, чем сама новость о «сектантских» взглядах бывшего губернатора. Потому что Белгородская область в масштабах России имела репутацию «православного Техаса», чей губернатор активно поддерживает «православное возрождение» и искореняет его врагов. Но оказалось, что такая «православность» губернатора не помешала ему иметь взгляды, предельно далекие от канонического православия.

Все это порождает закономерный вопрос — сколько еще носителей подобных взглядов в современной России занимают высшие государственные должности под видом ревностных православных христиан или просто светских чиновников?

«Сподвижник нового пророка»

Но сперва о самих взглядах бывшего губернатора. Книга «Потрясение» находится в общем доступе и любой желающий легко может оценить ее содержание сам. Все «потрясающие» цитаты из нее не вместятся ни в статью, ни тем более в колонку. Но можно постараться кратко описать сюжет сего произведения и привести наиболее показательные цитаты из него.

Автор утверждает, что в 2009 году в России якобы появился новый Божий посланник, а точнее «посланница»:

«На Земле, в России, появился человек с уникальным устройством мозга. Его уникальность в том, что он может воспринимать высокочастотные излучения, соответствующие частотам Бога Земли, хотя это самый низкий уровень Его диапазона, единственно возможный для общения с человеком. Что можно сказать об этой воплощенной на Земле душе? Это женщина с высшим гуманитарным образованием по имени Любовь. Со слов Господа, живет на Земле в девятом воплощении. А в первом была Елизаветой — матерью Иоанна Предтечи».

Способ нисхождения «Божьего послания» напоминает истории про их нисхождение к пророкам традиционных религий, но с поправкой на современность:

«Впервые контакт с Богом у Любови состоялся в конце 2009 года (подробно об этом я напишу в другой главе) и продолжается по сей день. Как это происходит, я наблюдал несколько раз: такое впечатление, что рукою по листу бумаги водит Сам Господь. Почерк при этом совершенно не соответствует обычному почерку Любови. Когда в процессе передачи текста возникают паузы, то ее рука не отрывается от бумаги, а вырисовывает крупные точки. Привожу для иллюстрации сказанного два снимка. В течение более десяти лет через мозг этой удивительной женщины Господь передал и записал ее рукой многочисленные тексты. О чем они? Во-первых, о мироустройстве, его Творящем Начале — Мозге Мировом — Творце Мироздания, о сотворении Земли, человека, его назначении и многом другом; во-вторых, записаны более двух тысяч притч: через них Господь передает премудрость человеческих отношений и правила жизнеустройства людей на Земле; в-третьих, подробно изложены подлинные события, происходившие в жизни Сына Божьего — Иисуса Христа. Имея эти фантастические по своему содержанию тексты, автором которых является Сам Господь Земли — Моностон, можно уверенно сказать, что многочисленные пророчества о том, что именно Россия станет местом, откуда начнется духовное возрождение человечества, сбылись».

Потом бывший губернатор рассказывает, как «сподвижником нового пророка» стал он сам:

«Ранней осенью 2012 года Белгород посетил известный общественный деятель Николай П. После того как он провел свои мероприятия, мы с ним встретились. Говорили о многом: о состоянии культуры, о людях, о делах в области. Во время разговора меня не покидало ощущение, что он хочет сказать нечто важное. И мое предчувствие оправдалось. Приблизившись ко мне, Николай посмотрел вверх и сказал: «Главное — получить признание не в этой жизни, а там — в вечной». А затем, глядя мне в глаза, спросил: «А хочешь знать, что думает о тебе Господь?» Я оторопел от такого вопроса и ответил: «Я бы многое отдал, чтобы узнать мнение Всевышнего обо мне, но это невозможно». «Всё возможно», – сказал Николай. И он рассказал о своем знакомстве с Любовью, о встрече с ней и ее мужем, ее уму непостижимой способности общаться с Самим Дарителем жизни».

Сама же «первая встреча с Боговидицей», как пишет Савченко, состоялась у него в 2013 году, в результате чего он сразу же превратился в ее адепта.

Далее книга уже состоит из сменяющих друг друга упоительных историй, которые складываются в нарратив цельного религиозного учения «пророческого» типа. Изучавшим разные религии оно может чем-то напомнить книги мормонов и идеи саентологов, чем-то восточные доктрины о переселении душ в примитивном пересказе. Но в данном случае общерелигиозные рассуждения «апостола пророка» обильно приправлены еще и национальным мессианизмом.

«Русские — это не народ, а души, умеющие в себе услышать Господа. Здесь, на вашей земле, источающей лучи особые, путь открылся. Следуя по этому пути, ко Мне придете», — гласит «Евангелие от губернатора». И еще одно «откровение», которое должно особенно впечатлить иудеев и христиан: «Иудеям надо было дать русский язык, чтобы они восприняли Иисуса, но Я не думал тогда об этом. Мне казалось, что импульс светлый, исходящий от Сына Моего, способен стать источником и посылом преображения души. Но арамейский язык выполнял иную функцию: он отторг от людей посыл Иисуса».

Ну и «откровения» в духе передач Соловьева и Киселева: «То, что вас хотят уничтожить, объясняется не просто тем, что вы не подчиняетесь диктату Запада. В людях России еще может вспыхнуть Свет, который почти утрачен людьми Запада, погрязшими в полной бездуховности».

Впрочем, надо признать, что, по нынешним российским меркам, национальные «откровения нового пророка» отличаются чрезмерным миролюбием, на грани «пораженчества». В частности, в том, что касается отношения к Украине, они гласят, что следует «призвать своих людей к спокойствию, чтобы в них не возникло желания поучаствовать в боевых действиях на Украине — неважно, на чьей стороне», а также, что «мир любой ценой — вот ваша задача».

Правда, это «откровение» было получено еще до начала «специальной военной операции». Но ведь и тогда среди российских руководителей присутствовали куда более воинственные настроения.

Однако Савченко был губернатором приграничной области и, видимо, без всяких «откровений» понимал, чем для нее чревата война с Украиной. Поэтому те «откровения», которые он приводит по этому вопросу, куда больше напоминают добротный бюрократический документ, нежели религиозный текст.

«Секты» и церковь

Представляют интерес и те фрагменты книги, из которых следует, что демонстративная религиозность, в том числе, мистического характера, присуща не только бывшему белгородскому губернатору, но и его многочисленным коллегам по госслужбе.

Савченко пишет: «...вместе с моим добрым товарищем — начальником юридического университета МВД России В. А. Кудиным — мы посетили расположенный недалеко от г. Лодейное Поле Ленинградской области древний монастырь, основанный почитаемым святым Александром Свирским».

А паломничеству на гору Афон с группой неназванных «товарищей» посвящена отдельная глава книги. При этом известно, что в определенный момент среди российского истеблишмента, включая его высокопоставленных представителей, возникла не просто мода ездить в паломничество на Афон, но и неформальное сообщество тех, кто это постоянно делал, получив название «афонитов».

Показательно, что, возникнув как ультраправославное направление, со временем оно попало в опалу руководства официальной Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Формальной причиной этого стал политический конфликт между РПЦ и Фанаром, в юрисдикции которого находятся многие афонские монастыри.

Однако биография Савченко дает веские основания полагать, что за «ультраправославным» мистицизмом многих таких паломников скрываются религиозные убеждения, далекие от канонического православия.

Отдельное внимание в «Потрясении» уделено масонству. В связи с этим стоит напомнить про скандал, спровоцированный в 2019 году публичным визитом в Елоховский собор делегации масонской Великой ложи России. Тогда ее члены сделали и выложили в своем отчете групповую фотографию с настоятелем этого храма, ныне умершим Александром Агейкиным — фигурой весьма приближенной к нынешнему патриарху РПЦ. А когда возник скандал, Агейкин заявил, что неважно, масон ли человек или нет, главное, чтобы он был христианином.

Меж тем, как известно, убеждения масонов противоречат каноническому православию, а зарубежной частью РПЦ (РПЦЗ) они и вовсе отлучены от церкви. И тем не менее, это не мешает этому полузакрытому обществу активно участвовать в церковной жизни.

Так вот, о масонах Савченко приводит следующее «откровение»: «Не могу Я сказать об их вреде особом, но и пользы не было никакой. Красивые ритуалы — это всё, что осталось в памяти Моей, а не душ восхождение к Свету. Я велел бы их закрыть, но для людей заманчивы таинственность и напыщенные речи. БЛАГОНАМЕРЕННАЯ БОЛТОВНЯ — это всё, что они сумели». И это неудивительно, потому что цели у «нового пророка» и ее «сподвижников» схожи с масонскими (судя по тому, что о них известно), но куда более амбициозны: «…у человечества альтернативы нет. Признаки приближения общепланетарной катастрофы очевидны, и только инстинкт самосохранения сможет объединить всё население планеты перед явной угрозой всеобщего исчезновения. Поэтому рассмотрение общечеловеческих перспектив развития и решение грядущих глобальных проблем в интересах всех стран и народов должны доминировать в мировой повестке над межнациональными, межконфессиональными, межкультурными и прочими конфликтами. Консолидированные действия, воля и ответственность мировой элиты в ближайшее время будут исключительно востребованными. Уверен, начинать нужно с создания новой, единой, глобальной системы образования, в основу которой будут положены знания, ниспосланные человечеству через Любовь».

Мимикрия вместо конкуренции

В отличие от атеистов и радикальных рационалистов, автор этих строк не склонен издевательски относиться к религиозности вообще и ее мистическим проявлениям в частности, хотя с позиций своего вероубеждения и рассматривает содержание рассматриваемой книги как нелепость. Тем не менее, во многих современных странах с открытыми общественными и политическими системами присутствуют не только отдельные люди, но и целые массовые и влиятельные сообщества с подобными взглядами.

В США конгрегации, чьи последователи слышат «голоса» и получают «пророчества», не только насчитывают десятки миллионов адептов, но и активнейшим образом влияют на общенациональную политику, зачастую имея сильные позиции в отдельных городах и штатах. Если бы в России была общественно-политическая система подобного типа, случай с Савченко вполне мог бы рассматриваться как нечто естественное для нее. Благо, долгое время на фоне соседних регионов Белгородская область считалась вполне благополучной, что многие ставили в заслугу ее губернатору. Однако подобным образом к случаю Савченко не позволяют относиться два обстоятельства.

Во-первых, в свободной и конкурентной политической системе действительно возможно избрание на руководящие должности политиков со специфическими религиозными взглядами. Но, как правило, в таких случаях эти взгляды известны избирателям и, более того, становятся фактором, мобилизующим единоверцев кандидата на его поддержку, равно как и объединяющим против него тех, для кого они неприемлемы.

Во-вторых, в таких случаях различные сообщества укрепляются в своих электоральных вотчинах, и поэтому хорошо известно, где сильны позиции баптистов, где квакеров, где мормонов, где хасидов и т.д. В случае же с Россией возникла парадоксальная ситуация, при которой под лозунгом борьбы с сектами во всей стране фактически существует одна господствующая церковь, но на поверку оказывается, что внутри нее расцветают целые группы со взглядами, чуждыми православию. Показательно, что, имея такие взгляды как минимум с 2013 года, тот же Савченко еще долгих семь лет занимал свою должность, позиционируя себя как православного губернатора, и раскрыл их общественности только уйдя в отставку.

В итоге в современной России различные религиозные и светские сообщества не могут открыто проявлять свои взгляды, честно конкурируя между собой, но при этом у избирателей нет гарантий, что голосуя за номинальных последователей господствующей церкви, они не получат во власти скрытых представителей диковинных и синкретических учений.