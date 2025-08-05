Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив на Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие прошло в туркменском Туркменбаши.
По словам Мирзиёева, Центральной Азии ежегодно требуется около $40 млрд инвестиций в транспортную инфраструктуру. В связи с этим он предложил создать под эгидой ООН специальный Фонд содействия логистической интеграции таких государств.
В числе ключевых инициатив — ускорение строительства железной дороги Узбекистан — Афганистан — Пакистан и ее стыковка с магистралью Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Это, как заявил президент, позволит сформировать новое торгово-экономическое пространство и устойчивую транспортную систему в регионе.
Мирзиёев также призвал полностью задействовать потенциал Срединного коридора. Он предложил унифицировать правила, внедрить согласованную тарифную политику и создать благоприятные условия для контейнерных перевозок.
Отдельное внимание президент Узбекистана уделил вопросу справедливого транзита. Он предложил разработать под эгидой ООН Глобальное соглашение о транзитных гарантиях, которое обеспечит равный доступ к портам, снизит логистические риски и устранит неравенство в мировой торговле.
Кроме того, Мирзиёев инициировал создание Глобального индекса уязвимости стран, не имеющих выхода к морю. Этот инструмент позволит оценить реальные ограничения и целенаправленно распределять международную помощь и ресурсы.
Он также предложил создать в Узбекистане Инновационный хаб для агросектора. Инициатива нацелена на внедрение технологий водосбережения, развитие адаптивного сельского хозяйства и укрепление продовольственной безопасности.
Глава республики заявил, что Узбекистан готов присоединиться к деятельности Международного аналитического центра для стран без выхода к морю.
По данным Всемирного банка, высокие транспортные издержки ежегодно обходятся странам Центральной Азии до 2% ВВП. Затраты на логистику в регионе достигают 60% от стоимости товаров — в несколько раз выше среднемирового уровня.
«Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех. Это не только экономическая необходимость. Это прежде всего важное условие устойчивого развития, доверия и сотрудничества в международных отношениях», — подчеркнул Мирзиёев.
В конференции приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также главы других государств и международных организаций. По итогам встречи была принята Авазинская политическая декларация.