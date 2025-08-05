Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив на Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие прошло в туркменском Туркменбаши.

По словам Мирзиёева, Центральной Азии ежегодно требуется около $40 млрд инвестиций в транспортную инфраструктуру. В связи с этим он предложил создать под эгидой ООН специальный Фонд содействия логистической интеграции таких государств.

В числе ключевых инициатив — ускорение строительства железной дороги Узбекистан — Афганистан — Пакистан и ее стыковка с магистралью Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Это, как заявил президент, позволит сформировать новое торгово-экономическое пространство и устойчивую транспортную систему в регионе.

Мирзиёев также призвал полностью задействовать потенциал Срединного коридора. Он предложил унифицировать правила, внедрить согласованную тарифную политику и создать благоприятные условия для контейнерных перевозок.

Отдельное внимание президент Узбекистана уделил вопросу справедливого транзита. Он предложил разработать под эгидой ООН Глобальное соглашение о транзитных гарантиях, которое обеспечит равный доступ к портам, снизит логистические риски и устранит неравенство в мировой торговле.

Кроме того, Мирзиёев инициировал создание Глобального индекса уязвимости стран, не имеющих выхода к морю. Этот инструмент позволит оценить реальные ограничения и целенаправленно распределять международную помощь и ресурсы.