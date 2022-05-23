Турецкий производитель бронеавтомобилей Nurol Makina, который уже подписал экспортные контракты с четырьмя странами, отправил первую партию машин Yörük 4x4 в республику Чад, пишет Anadolu.

Этот бронеавтомобиль был впервые показан на Международной ярмарке оборонной промышленности в 2017 году. Разработанный для использования силами безопасности и воинскими частями, бронеавтомобиль обеспечен высоким уровнем защиты от боеприпасов и мин. Он также может быть укомплектован в соответствии с предпочтениями пользователя — 7,62-миллиметровым и 12,7-миллиметровым пулеметами, 40-миллиметровым автоматическим гранатометом, ПТРК и ЗРК.

Интерес к новому бронеавтомобилю был настолько высок, что Nurol Makina подписала первый экспортный контракт на поставку Yörük 4x4 еще до завершения подготовки к его серийному производству. Республика Чад стала первой африканской страной, закупившей автомобили. Также власти республики недавно закупили боевые бронированные машины Ejder Yalcin 4×4, произведенные Nurol Makina. Их первые поставки за рубеж — в Тунис — были осуществлены в 2017 году, где они предварительно прошли успешные испытания в условиях пустыни.

Компания Nurol Makina интегрировала в новый бронеавтомобиль Yörük возможность дистанционного управления, то есть при необходимости предусмотрен беспилотный режим. В бронеавтомобиль Yörük 4x4 производства компании Nurol Makina был интегрирован боевой модуль Sarp Zafer от компании ASELSAN.

Yörük 4x4 — машина нового поколения, произведенная из композитных материалов. Благодаря малому весу, высокой маневренности и уровню бронирования, Yörük может использоваться для сопровождения военных колонн. Усовершенствованные трансмиссия и ходовая часть позволяют автомобилю быть маневренным в различных условиях. Благодаря этим характеристикам Yörük 4x4 может использоваться в условиях асимметричных угроз в зонах конфликтов, а также в логистической деятельности в рамках миссий ООН по поддержанию мира и военных операций НАТО.