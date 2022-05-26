Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке турецких беспилотников Bayraktar Akıncı, сообщает Hurriyet со ссылкой на ливанский новостной сайт Tactical Report.

По данным издания, «военная промышленность Саудовской Аравии проявила интерес к этой модели турецких беспилотников и готова к переговорам с компанией — производителем Baykar». Как сообщается в публикации газеты Milliyet, если покупка состоится, то «количество стран, в которые были экспортированы дроны TB2, достигнет 20».

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с королем Сальманом бин Абдель-Азизом Аль Саудом и кронпринцем Мохаммедом. После поездки Эрдоган сообщил, что Анкара и Эр-Рияд вошли в новую эру отношений и настроены наращивать экономические связи. «Мы продемонстрировали нашу общую волю к укреплению связей», — подчеркивал президент Турции.

В начале года Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci. «Заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akinci, — заявил тогда гендиректор компании-производителя дронов Халук Байрактар. — Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год».

В 2021 году два производителя из Саудовской Аравии — Intra Defense Technologies и Advanced Electronics — заявили о начале совместного производства турецких беспилотных летальных аппаратов Karayel-SU по лицензии турецкой оборонной фирмы Vestel Savunma. Программа совместного производства предполагает создание партии из 40 дронов Karayel-SU в период с 2021 по 2025 год, но в Саудовской Аравии турецкий беспилотник будет переименован в Haboob.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.