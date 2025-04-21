ТУРЦИЯ
3 мин чтения
Президент Эрдоган: «Перед Турцией открылось историческое окно возможностей»
Президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию спутника TÜRKSAT 6A заявил, что Турция стала одной из немногих стран, способных производить собственные спутники связи
Президент Эрдоган: «Перед Турцией открылось историческое окно возможностей»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
21 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии ввода в эксплуатацию спутника TÜRKSAT 6A, состоявшейся на территории кампуса TÜRKSAT в Гёльбаши.

Он напомнил, что спутник был выведен на орбиту 9 июля 2023 года, а первый тестовый сигнал был получен 17 февраля: «Хвала Всевышнему, все процессы завершены без сбоев. Сегодня мы испытываем радость от ввода спутника в эксплуатацию. Желаю, чтобы TÜRKSAT 6A стал благом для нашей страны и народа».

Эрдоган поблагодарил за вклад в проект Министерство транспорта, Министерство промышленности и технологий, Турецкое космическое агентство, компанию TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ, CTECH и Управление оборонной промышленности.

Он отметил, что спутник будет работать не менее 15 лет. С его запуском число спутников связи TÜRKSAT достигло шести, а общее количество спутников Турции на орбите — десяти. Спутник обеспечит связь для телевещания и экстренной коммуникации в широком радиусе.

По словам президента, TÜRKSAT 6A создает резерв для действующих телекоммуникационных спутников и имеет ключевое значение для непрерывности вещания: «Это очень серьезный шаг для нашего космического и телекоммуникационного сектора».

Эрдоган подчеркнул, что собственное производство спутников имеет решающее значение для национальной безопасности: «С уровнем локализации выше 80 процентов и использованием 84 отечественных компонентов мы вошли в число 11 стран, способных производить собственные спутники связи. Наш новый спутник — результат 20-летней кропотливой и напряженной работы в рамках стратегии национального технологического развития».

Президент отметил, что путь к TÜRKSAT 6A начался с программы трансфера технологий и участия турецких инженеров в создании спутников 3A, 4A и 4B. Позднее 12 инженеров были вовлечены в проектирование и испытания спутников 5A и 5B. Эти усилия позволили Турции накопить знания и производственные возможности.

«Мы сказали: «Мы сделаем. И даже лучше». Не слушали тех, кто сеял уныние. Благодаря вере, терпению и труду мы дошли до сегодняшнего дня», — заявил он.

С запуском TÜRKSAT 6A зона обслуживания TÜRKSAT расширяется до Индии, Таиланда, Малайзии и Индонезии. Радиус охвата увеличится с 3,5 до 5 млрд человек. Президент также отметил, что Турция будет играть заметную роль в производстве спутников и компонентов, укрепляя экспортный потенциал.

Он подчеркнул, что в рамках проекта сформирована полноценная производственная экосистема с привлечением десятков инженеров, а также создан кадровый резерв для космических технологий.

По словам Эрдогана, управление запуском велось напрямую TÜRKSAT, а запуск состоялся при поддержке компании SpaceX.

Президент заявил, что с накопленным опытом Турция сможет реализовать будущие проекты в сфере связи, спутниковых группировок, а также миссий на Луну и в глубокий космос.

«С каждым шагом мы будем поднимать планку выше. Мы добьемся целей», — сказал он.

По его словам, глобальная трансформация ускоряется. Меняются торговые правила, углубляются кризисы, подрывается легитимность международных структур, усиливается неопределенность, связанная с ИИ.

«Мировые события открывают перед Турцией историческое окно возможностей — мы как никогда близки к тому, чтобы занять достойное место в глобальной системе», — отметил он.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us