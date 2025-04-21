Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии ввода в эксплуатацию спутника TÜRKSAT 6A, состоявшейся на территории кампуса TÜRKSAT в Гёльбаши.

Он напомнил, что спутник был выведен на орбиту 9 июля 2023 года, а первый тестовый сигнал был получен 17 февраля: «Хвала Всевышнему, все процессы завершены без сбоев. Сегодня мы испытываем радость от ввода спутника в эксплуатацию. Желаю, чтобы TÜRKSAT 6A стал благом для нашей страны и народа».

Эрдоган поблагодарил за вклад в проект Министерство транспорта, Министерство промышленности и технологий, Турецкое космическое агентство, компанию TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ, CTECH и Управление оборонной промышленности.

Он отметил, что спутник будет работать не менее 15 лет. С его запуском число спутников связи TÜRKSAT достигло шести, а общее количество спутников Турции на орбите — десяти. Спутник обеспечит связь для телевещания и экстренной коммуникации в широком радиусе.

По словам президента, TÜRKSAT 6A создает резерв для действующих телекоммуникационных спутников и имеет ключевое значение для непрерывности вещания: «Это очень серьезный шаг для нашего космического и телекоммуникационного сектора».

Эрдоган подчеркнул, что собственное производство спутников имеет решающее значение для национальной безопасности: «С уровнем локализации выше 80 процентов и использованием 84 отечественных компонентов мы вошли в число 11 стран, способных производить собственные спутники связи. Наш новый спутник — результат 20-летней кропотливой и напряженной работы в рамках стратегии национального технологического развития».

Президент отметил, что путь к TÜRKSAT 6A начался с программы трансфера технологий и участия турецких инженеров в создании спутников 3A, 4A и 4B. Позднее 12 инженеров были вовлечены в проектирование и испытания спутников 5A и 5B. Эти усилия позволили Турции накопить знания и производственные возможности.

«Мы сказали: «Мы сделаем. И даже лучше». Не слушали тех, кто сеял уныние. Благодаря вере, терпению и труду мы дошли до сегодняшнего дня», — заявил он.

С запуском TÜRKSAT 6A зона обслуживания TÜRKSAT расширяется до Индии, Таиланда, Малайзии и Индонезии. Радиус охвата увеличится с 3,5 до 5 млрд человек. Президент также отметил, что Турция будет играть заметную роль в производстве спутников и компонентов, укрепляя экспортный потенциал.

Он подчеркнул, что в рамках проекта сформирована полноценная производственная экосистема с привлечением десятков инженеров, а также создан кадровый резерв для космических технологий.

По словам Эрдогана, управление запуском велось напрямую TÜRKSAT, а запуск состоялся при поддержке компании SpaceX.

Президент заявил, что с накопленным опытом Турция сможет реализовать будущие проекты в сфере связи, спутниковых группировок, а также миссий на Луну и в глубокий космос.

«С каждым шагом мы будем поднимать планку выше. Мы добьемся целей», — сказал он.

По его словам, глобальная трансформация ускоряется. Меняются торговые правила, углубляются кризисы, подрывается легитимность международных структур, усиливается неопределенность, связанная с ИИ.

«Мировые события открывают перед Турцией историческое окно возможностей — мы как никогда близки к тому, чтобы занять достойное место в глобальной системе», — отметил он.