Ранее в этом году бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет поставлять вооружение Киеву за счет европейских союзников, не раскрыв деталей реализации инициативы.

По словам посла США в НАТО Мэтью Уитакера, к участию в механизме вскоре присоединятся и другие государства. «Мы двигаемся максимально быстро», — отметил он в комментарии агентству Reuters. Отвечая на вопрос о сроках поставок, Уитакер уточнил: «Думаю, процесс пойдет очень динамично — в ближайшие недели, а в отдельных случаях даже раньше. Нидерланды — лишь первые из многих».

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Нидерландов. «Украина, а значит — вся Европа, станет более защищенной от российского террора», — написал он на платформе X.