ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Украина получит оружие на полмиллиарда евро. Деньги выделят Нидерланды
В поставки войдут комплектующие и ракеты для систем Patriot
Украина получит оружие на полмиллиарда евро. Деньги выделят Нидерланды
Нидерландские военнослужащие / Reuters
5 августа 2025 г.

Нидерланды намерены выделить €500 млн на закупку американского вооружения для Украины — впервые в рамках новой линии поставок НАТО. Об этом сообщает The Guardian.

По данным правительства, в поставки войдут комплектующие и ракеты Patriot. Глава НАТО Марк Рютте сообщил, что ожидает скорых аналогичных заявлений от других стран-членов альянса.

Таким образом, Нидерланды стали первым государством НАТО, присоединившимся к новому механизму обеспечения Украины вооружением — инициативе Nato Prioritised Ukraine Requirements List (Purl).

«Речь идет о предоставлении Украине жизненно необходимого оборудования для защиты от российской агрессии», — заявил Рютте, ранее занимавший пост премьер-министра Нидерландов. Он также выразил надежду на «существенные заявления от других союзников в ближайшее время».

recommended

Ранее в этом году бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет поставлять вооружение Киеву за счет европейских союзников, не раскрыв деталей реализации инициативы.

По словам посла США в НАТО Мэтью Уитакера, к участию в механизме вскоре присоединятся и другие государства. «Мы двигаемся максимально быстро», — отметил он в комментарии агентству Reuters. Отвечая на вопрос о сроках поставок, Уитакер уточнил: «Думаю, процесс пойдет очень динамично — в ближайшие недели, а в отдельных случаях даже раньше. Нидерланды — лишь первые из многих».

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Нидерландов. «Украина, а значит — вся Европа, станет более защищенной от российского террора», — написал он на платформе X.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us