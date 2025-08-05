Нидерланды намерены выделить €500 млн на закупку американского вооружения для Украины — впервые в рамках новой линии поставок НАТО. Об этом сообщает The Guardian.
По данным правительства, в поставки войдут комплектующие и ракеты Patriot. Глава НАТО Марк Рютте сообщил, что ожидает скорых аналогичных заявлений от других стран-членов альянса.
Таким образом, Нидерланды стали первым государством НАТО, присоединившимся к новому механизму обеспечения Украины вооружением — инициативе Nato Prioritised Ukraine Requirements List (Purl).
«Речь идет о предоставлении Украине жизненно необходимого оборудования для защиты от российской агрессии», — заявил Рютте, ранее занимавший пост премьер-министра Нидерландов. Он также выразил надежду на «существенные заявления от других союзников в ближайшее время».
Ранее в этом году бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет поставлять вооружение Киеву за счет европейских союзников, не раскрыв деталей реализации инициативы.
По словам посла США в НАТО Мэтью Уитакера, к участию в механизме вскоре присоединятся и другие государства. «Мы двигаемся максимально быстро», — отметил он в комментарии агентству Reuters. Отвечая на вопрос о сроках поставок, Уитакер уточнил: «Думаю, процесс пойдет очень динамично — в ближайшие недели, а в отдельных случаях даже раньше. Нидерланды — лишь первые из многих».
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Нидерландов. «Украина, а значит — вся Европа, станет более защищенной от российского террора», — написал он на платформе X.