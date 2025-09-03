За последние сутки от голода и недоедания, вызванных израильской блокадой, погибли еще шесть жителей Газы, включая одного ребенка. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения региона.

Общая численность жертв голода в Газе, таким образом, достигла 367 человек, среди которых 131 ребенок. Ситуация в эксклаве продолжает стремительно ухудшаться.

На этом фоне продолжаются удары израильской армии по жилым районам. В результате последних атак погибли как минимум 13 человек.