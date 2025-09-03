ВОЙНА В ГАЗЕ
Число жертв Израиля в Газе продолжает расти
Только от голода за последние сутки скончались 6 палестинцев
Газа / AA
3 сентября 2025 г.

За последние сутки от голода и недоедания, вызванных израильской блокадой, погибли еще шесть жителей Газы, включая одного ребенка. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения региона.

Общая численность жертв голода в Газе, таким образом, достигла 367 человек, среди которых 131 ребенок. Ситуация в эксклаве продолжает стремительно ухудшаться.

На этом фоне продолжаются удары израильской армии по жилым районам. В результате последних атак погибли как минимум 13 человек.

В западной части города Газа израильский вертолет поразил жилой дом, в результате чего погибли пять человек, включая беременную женщину. Еще один жилой дом в центральной части города был атакован вертолетом, что привело к гибели трех человек.

Израильские силы также обстреляли палатки, где укрывались перемещенные лица, в районе госпиталя Ranteesi в квартале Наср. Сообщается о множественных ранениях, включая тяжелые.

Кроме того, израильские истребители нанесли удары по жилому дому в том же районе, а армия продолжила подрывы домов с помощью заминированных роботов в квартале Шейх Радван в рамках оккупационного плана.

В центральной части Газы удары дронов по лагерю беженцев Нусейрат унесли жизни как минимум пяти палестинцев. Еще пять человек получили ранения.

