Южная Корея выразила «глубокую озабоченность» по поводу незаконных еврейских поселений на Западном берегу и призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа, сообщило агентство Yonhap News.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён высказал претензии Израилю во время первого телефонного разговора со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. Южнокорейский дипломат заявил, что строительство поселений на Западном берегу подрывает решение о двух государствах.

«Он выразил глубокую озабоченность строительством поселений и другими мерами, подрывающими решение о двух государствах», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи. Чо также «выразил обеспокоенность по поводу серьезной гуманитарной ситуации в Газе, призвав заинтересованные стороны приложить усилия для улучшения условий на местах, в том числе посредством скорейшего прекращения огня».

Министр призвал все стороны к деэскалации напряженности в регионе.