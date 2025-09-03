Южная Корея выразила «глубокую озабоченность» по поводу незаконных еврейских поселений на Западном берегу и призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа, сообщило агентство Yonhap News.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён высказал претензии Израилю во время первого телефонного разговора со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. Южнокорейский дипломат заявил, что строительство поселений на Западном берегу подрывает решение о двух государствах.
«Он выразил глубокую озабоченность строительством поселений и другими мерами, подрывающими решение о двух государствах», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи. Чо также «выразил обеспокоенность по поводу серьезной гуманитарной ситуации в Газе, призвав заинтересованные стороны приложить усилия для улучшения условий на местах, в том числе посредством скорейшего прекращения огня».
Министр призвал все стороны к деэскалации напряженности в регионе.
С начала вторжения Израиля в сектор Газа в октябре 2023 года израильские силы и незаконные поселенцы убили не менее 1016 палестинцев на Западном берегу и ранили более 7000, по данным Министерства здравоохранения.
В июле прошлого года Международный суд ООН признал оккупацию Израилем палестинских территорий незаконной и призвал к эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.
Израильская армия убила более 63 600 палестинцев в Газе. Военная кампания опустошила эксклав, который столкнулся с голодом.
В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.