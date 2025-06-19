ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран напомнил, какая карта у него есть
Иранские депутаты угрожают перекрытием Ормузского пролива в случае вступления США в войну
Иран напомнил, какая карта у него есть
/ Wiki Commons
19 июня 2025 г.

Иран может перекрыть Ормузский пролив в случае прямого военного вмешательства США, заявил депутат комиссии по нацбезопасности парламента Бехнам Саиди. «Закрытие пролива — одно из возможных ответных действий», — цитирует его агентство Mehr. Второй депутат, Али Яздикхах, уточнил: этот шаг возможен лишь при угрозе жизненно важным интересам страны.

По его словам, если Вашингтон официально вступит в войну на стороне Израиля, Тегеран имеет полное право «действовать на уязвимые точки Запада», включая морскую торговлю нефтью. Пока же Иран сохраняет свободу судоходства, поскольку сам заинтересован в стабильности пролива, который обслуживает интересы всех прибрежных государств региона.

Ормузский пролив — ключевая артерия для мирового экспорта нефти: через него проходит до 20% глобального потребления, включая поставки из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и ОАЭ. Несмотря на угрозы, Тегеран пока воздерживается от блокады, однако источники в сфере морской логистики сообщили, что коммерческие суда уже начали избегать иранских вод.

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