Экс-президента США Билла Клинтона, его супругу и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон вызвали в Конгресс — для дачи показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщают американские СМИ.

Повестки направил комитет палаты представителей по надзору и правительственной реформе, который возглавляет Джеймс Комер — республиканец от штата Кентукки. 23 июля члены комитета — как республиканцы, так и демократы — единогласно поддержали решение выдать такие повестки.

Помимо Клинтонов, повестки направили бывшим директорам ФБР Джеймсу Коми и Роберту Мюллеру, а также бывшим генпрокурорам США Лоретте Линч, Эрику Холдеру, Меррику Гарленду, Уильяму Барру, Джеффу Сешнсу и Альберто Гонсалесу. Конгрессмены ждут их на закрытые допросы с 18 августа.

Допрос Хиллари Клинтон запланирован на 9 октября, Билла Клинтона — на 14 октября. Супругов вызвали, потому что они были знакомы с Эпштейном. В частности, бывший президент, согласно заявлениям его представителей, летал на частном самолете финансиста в 2002 и 2003 годах, а также примерно в то же время посещал нью-йоркскую квартиру Эпштейна.