Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал предложение России о частичном прекращении огня в воздушном пространстве. Президент назвал его «отвлекающим маневром и неэффективной попыткой‎»‎ отвлечь внимание.

В видеообращении 5 августа Зеленский уточнил: Украина испробовала «много разных форматов» снижения эскалации — от прекращения ударов с воздуха до защиты энергетической инфраструктуры. Однако все попытки провалились: «Россия нарушала тишину», — отметил политик.

«Частичные перемирия не работают. Мы настаиваем на полном и немедленном прекращении боевых действий», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, он провел «продуктивный» телефонный разговор с Трампом 5 августа. Они обсудили санкции и недавние российские авиаудары по украинским городам. Зеленский дал понять: частичные меры не приведут к завершению войны.

Заявление прозвучало на фоне публикации агентства Bloomberg, в которой сообщалось, что Москва рассматривает возможность временной приостановки ударов дронами и ракетами в рамках т.н. «‎воздушного перемирия»‎ — но только при условии согласия Киева.

По данным источников издания, РФ рассчитывает использовать это предложение как дипломатический жест в адрес президента США Дональда Трампа, который ранее поставил Кремлю ультиматум о прекращении войны. Якобы Москва предъявит свое предложение как шаг к миру, чтобы смягчить позицию Вашингтона и отсрочить введение санкций.