Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал предложение России о частичном прекращении огня в воздушном пространстве. Президент назвал его «отвлекающим маневром и неэффективной попыткой» отвлечь внимание.
В видеообращении 5 августа Зеленский уточнил: Украина испробовала «много разных форматов» снижения эскалации — от прекращения ударов с воздуха до защиты энергетической инфраструктуры. Однако все попытки провалились: «Россия нарушала тишину», — отметил политик.
«Частичные перемирия не работают. Мы настаиваем на полном и немедленном прекращении боевых действий», — подчеркнул украинский лидер.
По словам Зеленского, он провел «продуктивный» телефонный разговор с Трампом 5 августа. Они обсудили санкции и недавние российские авиаудары по украинским городам. Зеленский дал понять: частичные меры не приведут к завершению войны.
Заявление прозвучало на фоне публикации агентства Bloomberg, в которой сообщалось, что Москва рассматривает возможность временной приостановки ударов дронами и ракетами в рамках т.н. «воздушного перемирия» — но только при условии согласия Киева.
По данным источников издания, РФ рассчитывает использовать это предложение как дипломатический жест в адрес президента США Дональда Трампа, который ранее поставил Кремлю ультиматум о прекращении войны. Якобы Москва предъявит свое предложение как шаг к миру, чтобы смягчить позицию Вашингтона и отсрочить введение санкций.
6 августа в Москву прибыл спецпредставитель США Стив Уиткофф для проведения переговоров. В Кремле подтвердили его встречи с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил важность прямого диалога с США, но отказался раскрывать детали обсуждаемых предложений.
По мнению экспертов, Москва ищет скорее символический шаг, чем реальное изменение курса.
«Трампу нужно нечто вроде «подарка» от России», — заявил в беседе с Bloomberg аналитик Сергей Марков. — «Воздушное перемирие может стать таким жестом».
Однако пока неясно, удовлетворит ли такой шаг Вашингтон — окончательное решение по санкциям Трамп обещает принять 8 августа, когда истекает дедлайн по перемирию.