Почему Зеленский против перемирия в воздухе?
Украина не примет предложение Путина о частичной паузе в боях — Киев настаивает на полном прекращении военных действий
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
6 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал предложение России о частичном прекращении огня в воздушном пространстве. Президент назвал его «отвлекающим маневром и неэффективной попыткой‎»‎ отвлечь внимание.

В видеообращении 5 августа Зеленский уточнил: Украина испробовала «много разных форматов» снижения эскалации — от прекращения ударов с воздуха до защиты энергетической инфраструктуры. Однако все попытки провалились: «Россия нарушала тишину», — отметил политик.

«Частичные перемирия не работают. Мы настаиваем на полном и немедленном прекращении боевых действий», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, он провел «продуктивный» телефонный разговор с Трампом 5 августа. Они обсудили санкции и недавние российские авиаудары по украинским городам. Зеленский дал понять: частичные меры не приведут к завершению войны.

Заявление прозвучало на фоне публикации агентства Bloomberg, в которой сообщалось, что Москва рассматривает возможность временной приостановки ударов дронами и ракетами в рамках т.н. «‎воздушного перемирия»‎ — но только при условии согласия Киева. 

По данным источников издания, РФ рассчитывает использовать это предложение как дипломатический жест в адрес президента США Дональда Трампа, который ранее поставил Кремлю ультиматум о прекращении войны. Якобы Москва предъявит свое предложение как шаг к миру, чтобы смягчить позицию Вашингтона и отсрочить введение санкций.

6 августа в Москву прибыл спецпредставитель США Стив Уиткофф для проведения переговоров. В Кремле подтвердили его встречи с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил важность прямого диалога с США, но отказался раскрывать детали обсуждаемых предложений.

По мнению экспертов, Москва ищет скорее символический шаг, чем реальное изменение курса. 

«Трампу нужно нечто вроде «‎‎подарка» от России», — заявил в беседе с Bloomberg аналитик Сергей Марков. — «Воздушное перемирие может стать таким жестом».

Однако пока неясно, удовлетворит ли такой шаг Вашингтон — окончательное решение по санкциям Трамп обещает принять 8 августа, когда истекает дедлайн по перемирию.


