Казахстан рассчитывает на тесное сотрудничество с китайскими компаниями в проекте строительства нового города близ Алматы — Alatau City. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на восьмом заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине. Об этом сообщает Акорда.

«Мы полностью поддерживаем подписание сегодняшнего соглашения между Казахстаном и China State Construction Engineering Corporation. Считаю необходимым безотлагательно начать строительство. В ближайшее время Alatau City получит особый статус самостоятельной экосистемы», — сказал Токаев.

China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) является крупнейшей строительной компанией Китая и одной из крупнейших инвестиционных корпораций в мире. Казахстан предложил ей участвовать в проекте еще в прошлом году.

Указ о создании нового города на месте села Жетыген в Алматинской области Токаев подписал в январе прошлого года. По концепции, Alatau City будет состоять из четырех тематических районов: делового и финансового центра, образовательного и медицинского хаба, инновационно-индустриальной и торгово-логистической зоны, а также туристического кластера. В каждой из ключевых зон предусмотрено строительство жилых районов. По оценкам властей, население города составит около 2 млн человек.