Казахстан рассчитывает на тесное сотрудничество с китайскими компаниями в проекте строительства нового города близ Алматы — Alatau City. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на восьмом заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине. Об этом сообщает Акорда.
«Мы полностью поддерживаем подписание сегодняшнего соглашения между Казахстаном и China State Construction Engineering Corporation. Считаю необходимым безотлагательно начать строительство. В ближайшее время Alatau City получит особый статус самостоятельной экосистемы», — сказал Токаев.
China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) является крупнейшей строительной компанией Китая и одной из крупнейших инвестиционных корпораций в мире. Казахстан предложил ей участвовать в проекте еще в прошлом году.
Указ о создании нового города на месте села Жетыген в Алматинской области Токаев подписал в январе прошлого года. По концепции, Alatau City будет состоять из четырех тематических районов: делового и финансового центра, образовательного и медицинского хаба, инновационно-индустриальной и торгово-логистической зоны, а также туристического кластера. В каждой из ключевых зон предусмотрено строительство жилых районов. По оценкам властей, население города составит около 2 млн человек.
Alatau City планируется развивать как международный бизнес-хаб. В основу проекта взят опыт таких мегаполисов, как Дубай, Сингапур и Тяньцзинь. Город должен повысить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии.
Власти рассчитывают, что здесь будут реализованы новые производственные и коммерческие проекты. Для этого предусмотрят налоговые и таможенные преференции, а также условия для ведения бизнеса.
По данным местных СМИ, проект города-спутника Алматы обсуждался десятилетиями. Власти рассчитывают, что он снизит нагрузку на мегаполис и сделает жилье доступнее. Генплан несколько раз пересматривался, а о начале строительства заявляли уже неоднократно.