Президент России Владимир Путин не отказался от идеи применения ядерного оружия в ходе войны против Украины. Об этом говорится в докладе американской разведки, представленном 25 марта в профильном комитете Сената. Его содержание приводит агентство Bloomberg.

«Неспособность Кремля добиться быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами по территории России продолжает вызывать опасения, что Путин может применить ядерное оружие», — отмечается в тексте.

По оценке разведки, ни Москва, ни Киев пока не готовы к завершению войны. Обе стороны считают, что затягивание конфликта несет меньше рисков, чем возможное неудовлетворительное урегулирование.

Позитивная для Кремля динамика на фронте позволяет Путину сохранять стратегическое терпение. В то же время, для президента Украины Владимира Зеленского уступки территорий или согласие на нейтральный статус без четких гарантий безопасности от Запада могут привести к внутренней нестабильности и подорвать будущий мир.

При этом, по мнению авторов доклада, и Путин, и Зеленский осознают риски затяжной войны.

Для России это грозит падением экономики и эскалацией конфликта с Западом. Зеленский, в свою очередь, зависит от внешней военной поддержки, которая может оказаться под угрозой.

В начале вторжения Путин приказал перевести ядерные силы в «особый режим» боевого дежурства. Через полгода он пригрозил применить «все имеющиеся средства» для удержания захваченных территорий — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По данным CNN, в конце 2022 года в российском руководстве обсуждалась возможность нанесения ядерного удара. Тогда США якобы предупредили Кремль о последствиях и заручились поддержкой Китая и Индии, чтобы отговорить Москву от этих действий.

В 2023 году Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. А летом 2024 года приказал провести учения по его применению.

Новые ядерные угрозы прозвучали в феврале 2024 года, когда президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку западных военных в Украину. Путин заявил, что это может привести к конфликту с применением ядерного оружия и уничтожению цивилизации.

Осенью 2024 года, после разрешения США на удары по территории России с помощью дальнобойных ракет, Кремль пересмотрел ядерную доктрину.

Согласно обновленному документу, Россия может использовать ядерное оружие в ответ на атаки с применением беспилотников и крылатых ракет. Также доктрина трактует участие ядерных держав в конфликте как нападение и допускает защиту не только России, но и Беларуси в случае угрозы территориальной целостности.