Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что Индия предложила «полностью отменить» свои пошлины на американские товары, но, по его мнению, «это следовало сделать много лет назад».

Глава США подчеркнул, что сейчас «уже становится поздно», и назвал торговые отношения между странами «односторонними». «До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно», — написал Трамп, добавив, что Индия продает США «огромные объемы товаров», являясь их крупнейшим «клиентом», но закупает у США мало.

Трамп также отметил, что Индия покупает большую часть нефти и военной продукции у России, а не у США, что, по его словам, усугубляет дисбаланс.