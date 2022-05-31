В Фергане, где жил народный артист РСФСР, советский и российский актер Александр Абдулов, установили посвященную ему мемориальную доску, пишет «Фергана». Церемония была приурочена к дню рождения актера 29 мая (в этот день Абдулову исполнилось бы 69 лет).

Мемориальная доска была установлена на фасаде дома, где актер провел детство и юность — на улице Аль-Фаргони (ранее — Карла Маркса), дом 56. Абдуловы жили в квартире №12, на втором этаже. В тот же день в областном краеведческом музее была открыта экспозиция, посвященная Александру Абдулову и его семье.

Инициатором установки мемориального памятника стала общественная группа «Ферганская долина» и ее основательница Гульнара Мадгазиева. В хокимияте (администрации) Ферганской области предложение поддержали, также помощь общественникам оказал местный предприниматель Иван Доброскоков.

Александр Абдулов родился в городе Тобольске Тюменской области, его семья переехала в Фергану, когда ему было три года. Его отец, заслуженный артист РСФСР и еще нескольких республик, работал главным режиссером Ферганского драматического театра. В том же возрасте Абдулов впервые вышел на театральную сцену, сыграв вместе с отцом в спектакле «Кремлевские куранты».

Абдулов-младший учился в ферганской школе №2, занимался фехтованием, а после ее окончания попытался поступить в театральное училище имени Щепкина, но ему это не удалось. Вернувшись в Фергану, год проучился в педагогическом институте, одновременно трудясь рабочим сцены в театре у отца, а через год уехал в Москву, где поступил в ГИТИС. В Фергану актер вернулся только в 2002 году. Также был создан документальный фильм «Возвращение домой», в котором Абдулов гуляет по Фергане и вспоминает о своем детстве.