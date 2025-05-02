ПОЛИТИКА
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Израиль ударил по правительственному кварталу Дамаска
Израильские войска атаковали район президентского дворца в столице Сирии, есть погибшие
Израиль ударил по правительственному кварталу Дамаска
Последствия израильского удара по Дамаску / AA
2 мая 2025 г.

Израиль нанес второй за последние два дня авиаудар по территории Сирии — на этот раз целью стал район возле президентского дворца в Дамаске. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил операцию, отмечая, что это якобы «месть за недавние межконфессиональные столкновения».

Армия Израиля сообщила, что удар был нанесен по зданию рядом с дворцом президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, но не уточнила конкретную цель. Сирийские власти пока официально не прокомментировали произошедшее, однако государственные СМИ сообщили как минимум об одном погибшем и нескольких раненых.

«Это ясный сигнал Сирии», — заявил Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.

В заявлении говорится, что удар был якобы нанесен по вооруженной группе, предположительно готовившей нападение на друзскую общину в городе Сахная близ Дамаска.

Израиль утверждает, что целью удара было передать «серьезный сигнал» руководству Сирии о том, что Израиль ожидает от Дамаска «действий по предотвращению вреда друзам».

Население друзов в Израиле, оцениваемое в 150 тыс. человек, в основном имеет израильское гражданство и служит в армии, в отличие от 23 тыс. друзов на сирийских Голанских высотах, которые в основном отказываются от израильского гражданства и считают себя сирийскими гражданами.

Минздрав Сирии сообщил, что 30 апреля в результате нападений «незаконных групп» в городе Ашрафии Сахная на юге Сирии погибли 11 мирных жителей и сотрудников сил безопасности.

Израиль захватил большую часть Голанских высот в 1967 году и аннексировал их в 1981 году, что было признано только США.

С декабря 2024 года Израиль оккупировал демилитаризованную буферную зону Сирии после свержения режима Башара аль-Асада, положив конец соглашению о разъединении 1974 года. При этом Израиль не установил сроки вывода войск.

Новая администрация Сирии во главе с президентом Ахмедом аш-Шара осудила действия Израиля как нарушение суверенитета страны и призвала к полному выводу израильских войск.

Сирия подчеркивает равную защиту всех общин, включая друзов, которые составляют около 3% ее населения и сосредоточены в Сувейде. Однако Израиль утверждает, что друзы в Сирии подвергаются нападениям — Дамаск рассматривает это как предлог для территориальной экспансии.

Асад, правивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию в декабре, положив конец многолетнему правлению партии Баас, начавшемуся в 1963 году.


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