Возможная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждается уже давно. Сейчас обе стороны считают, что саммит, который, предположительно, пройдет на следующей неделе, может изменить ход войны. Главный вопрос: как именно он его изменит?

Как передает CNN, Трамп хочет лично встретиться с Путиным, веря, что сила его личности и прямой диалог смогут преодолеть месяцы московского упорства. Он по-прежнему считает, что Кремль можно убедить остановить войну, несмотря на недавние заявления Путина, что русские и украинцы — один народ, а территория, которую оккупировала российская армия — это якобы «исконно русские земли».

Путин же стремится выиграть время, отмечает канал. Он уже отверг предложение Европы, США и Украины о безусловном прекращении огня в мае, предложив вместо этого два односторонних коротких перемирия без особого значения. Российские войска усиливают летнее наступление, и Путин рассчитывает к середине осени добиться таких успехов, чтобы вести переговоры с новой реальностью на фронте, считают аналитики CNN.

Если встреча Трампа и Путина состоится, США могут согласиться на российские условия, не учитывая озабоченности Украины — именно этого больше всего опасаются в Киеве и Брюсселе.

CNN приводит пять возможных сценариев развития событий.

1. Путин соглашается на безусловное прекращение огня

Это маловероятно, уточняет канал. Россия уже отвергла подобное предложение в мае, когда США и Европа пригрозили санкциями. Кремль продолжает наращивать военные успехи и не собирается останавливать наступление в Украине. Даже угроза санкций против Китая и Индии не изменит этот расчет минимум до октября.

2. Отложить военные действия до следующей весны

Стороны могут согласовать новые переговоры, которые закрепят российские достижения и заморозят фронт на зиму. Путин может взять восточные города и удерживать позиции, чтобы потом либо возобновить боевые действия в 2026 году, либо использовать дипломатию для закрепления территорий.