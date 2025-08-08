Возможная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждается уже давно. Сейчас обе стороны считают, что саммит, который, предположительно, пройдет на следующей неделе, может изменить ход войны. Главный вопрос: как именно он его изменит?
Как передает CNN, Трамп хочет лично встретиться с Путиным, веря, что сила его личности и прямой диалог смогут преодолеть месяцы московского упорства. Он по-прежнему считает, что Кремль можно убедить остановить войну, несмотря на недавние заявления Путина, что русские и украинцы — один народ, а территория, которую оккупировала российская армия — это якобы «исконно русские земли».
Путин же стремится выиграть время, отмечает канал. Он уже отверг предложение Европы, США и Украины о безусловном прекращении огня в мае, предложив вместо этого два односторонних коротких перемирия без особого значения. Российские войска усиливают летнее наступление, и Путин рассчитывает к середине осени добиться таких успехов, чтобы вести переговоры с новой реальностью на фронте, считают аналитики CNN.
Если встреча Трампа и Путина состоится, США могут согласиться на российские условия, не учитывая озабоченности Украины — именно этого больше всего опасаются в Киеве и Брюсселе.
CNN приводит пять возможных сценариев развития событий.
1. Путин соглашается на безусловное прекращение огня
Это маловероятно, уточняет канал. Россия уже отвергла подобное предложение в мае, когда США и Европа пригрозили санкциями. Кремль продолжает наращивать военные успехи и не собирается останавливать наступление в Украине. Даже угроза санкций против Китая и Индии не изменит этот расчет минимум до октября.
2. Отложить военные действия до следующей весны
Стороны могут согласовать новые переговоры, которые закрепят российские достижения и заморозят фронт на зиму. Путин может взять восточные города и удерживать позиции, чтобы потом либо возобновить боевые действия в 2026 году, либо использовать дипломатию для закрепления территорий.
3. Украина выдерживает удар
При поддержке США и Европы Украина удержит основные позиции, несмотря на потери в некоторых районах. Европа готовит планы по размещению войск для поддержки безопасности Киева и других городов. Это лучший сценарий для Украины — заморозить конфликт и сохранить независимость, отмечает CNN.
4. Катастрофа для Украины и НАТО
Если Трамп улучшит отношения с Россией, а США ослабят поддержку Киева, Путин может добиться серьезных успехов, продвинувшись в Восточной Украине. Европа вряд ли начнет полноценную войну за Украину, и страна рискует потерять контроль над территорией. Это худший сценарий, который поставит под угрозу суверенитет Украины.
5. Крах для Путина — афганский сценарий
Россия может застрять в затяжной войне с большими потерями и ухудшением экономической ситуации из-за санкций. Внутреннее недовольство усилится, элиты могут отвернуться от Путина. Это повторение провала СССР в Афганистане — война, которая ослабит Россию и поставит под угрозу власть президента.
Ни один из этих вариантов не принесет легкой победы Украине. Только последний действительно ослабит Россию как угрозу для Европы. Но никакая встреча Трампа и Путина не решит конфликт без участия Украины в переговорах, констатирует канал.