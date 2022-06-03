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Футболист из Кыргызстана стал чемпионом Турции
ФК «Галатасарай», за который играет Бекназ Алмазбеков, стал победителем среди молодежных команд чемпионата Турции. Кыргызстанскому нападающему 16 лет
Футболист из Кыргызстана стал чемпионом Турции
Фото: АКИpress / Others
3 июня 2022 г.

До завершения регулярного первенства среди молодежных команд чемпионата Турции стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» оформил чемпионство в нем, пишет Soccerway. Одним из игроков клуба является 16-летний нападающий из Кыргызстана Бекназ Алмазбеков. «Галатасарай» обыграл «Коньяспор» со счетом 2:1.

После 37 туров в активе «Галатасарая» 86 очков, у идущего следом «Бешикташа» — 80 баллов, таким образом, стамбульский ФК выигрывает регулярное первенство Турции среди команд до 19 лет четвертый год подряд.

Алмазбеков участия в матче не принял: он находится на сборах национальной команды Кыргызстана и готовился к квалификационным матчам Кубка Азии-2023. При этом молодой футболист внес весомый вклад в победу «Галатасарая» по ходу турнира, так как сыграл в 19 матчах и забил два гола.

В текущем сезоне в клубах молодежной лиги Турции кроме него заявлены еще два представителя центральноазиатских республик: таджикистанец Муродали Акназаров (выступает за «Антальяспор») и казахстанец Микаел Аскаров («Адана Демир»).

Бекназ Алмазбеков начинал карьеру в бишкекской «Алге» и академии «Галатасарая», в систему стамбульского клуба попал в 2017 году. В начале марта текущего года он был зачислен в молодежную команду «Галатасарая» до 19 лет. До этого, в 2020 году Алмазбеков попал в список лучших игроков Азии. Он дебютировал в основном составе ФК в апреле текущего года, когда принял участие в товарищеском благотворительном матче против киевского «Динамо». Он состоялся в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» и завершился победой украинцев со счетом 3:1. Алмазбеков мог дебютировать и раньше, в середине марта, в основном составе национальной сборной Кыргызстана в матче против Узбекистана, но руководство «Галатасарая» его не отпустило.

«Галатасарай» (Galatasaray Spor Kulübü) — турецкий профессиональный футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай» и выступающий на чемпионате Турции. Он был основан в 1905 году и является одним из самых успешных футбольных клубов страны (22-кратный чемпион Турции, 18-кратный обладатель Кубка Турции, 16-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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