До завершения регулярного первенства среди молодежных команд чемпионата Турции стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» оформил чемпионство в нем, пишет Soccerway. Одним из игроков клуба является 16-летний нападающий из Кыргызстана Бекназ Алмазбеков. «Галатасарай» обыграл «Коньяспор» со счетом 2:1.

После 37 туров в активе «Галатасарая» 86 очков, у идущего следом «Бешикташа» — 80 баллов, таким образом, стамбульский ФК выигрывает регулярное первенство Турции среди команд до 19 лет четвертый год подряд.

Алмазбеков участия в матче не принял: он находится на сборах национальной команды Кыргызстана и готовился к квалификационным матчам Кубка Азии-2023. При этом молодой футболист внес весомый вклад в победу «Галатасарая» по ходу турнира, так как сыграл в 19 матчах и забил два гола.

В текущем сезоне в клубах молодежной лиги Турции кроме него заявлены еще два представителя центральноазиатских республик: таджикистанец Муродали Акназаров (выступает за «Антальяспор») и казахстанец Микаел Аскаров («Адана Демир»).

Бекназ Алмазбеков начинал карьеру в бишкекской «Алге» и академии «Галатасарая», в систему стамбульского клуба попал в 2017 году. В начале марта текущего года он был зачислен в молодежную команду «Галатасарая» до 19 лет. До этого, в 2020 году Алмазбеков попал в список лучших игроков Азии. Он дебютировал в основном составе ФК в апреле текущего года, когда принял участие в товарищеском благотворительном матче против киевского «Динамо». Он состоялся в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» и завершился победой украинцев со счетом 3:1. Алмазбеков мог дебютировать и раньше, в середине марта, в основном составе национальной сборной Кыргызстана в матче против Узбекистана, но руководство «Галатасарая» его не отпустило.

«Галатасарай» (Galatasaray Spor Kulübü) — турецкий профессиональный футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай» и выступающий на чемпионате Турции. Он был основан в 1905 году и является одним из самых успешных футбольных клубов страны (22-кратный чемпион Турции, 18-кратный обладатель Кубка Турции, 16-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА).