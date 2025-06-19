Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие конфликта между Израилем и Ираном. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны подтвердили совпадение позиций и выступили против применения силы в отношении Ирана.

«Обе стороны придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и другие нормы международного права. И Москва, и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации и иранского ядерного вопроса возможно только политико-дипломатическими методами», — заявил Ушаков.

Разговор состоялся по взаимной договоренности. Как передало агентство «Синьхуа», председатель КНР призвал к немедленной деэскалации и усилению дипломатических усилий.

«Международное сообщество, особенно крупные страны, обладающие влиянием на конфликтующие стороны, должны активизировать усилия для снижения напряженности», — сказал глава КНР. Он подчеркнул, что стороны конфликта, особенно Израиль, должны как можно скорее прийти к перемирию.

«Применение силы — неправильный путь к решению международных разногласий», — отметил председатель КНР. Он добавил, что конфликтующие стороны должны содействовать эвакуации граждан иностранных государств.

Китайская сторона выразила готовность к расширению контактов и координации с другими участниками международного сообщества. Глава КНР заявил о намерении сыграть конструктивную роль в восстановлении мира на Ближнем Востоке.

Как сообщил Ушаков, следующая личная встреча лидеров России и Китая состоится 31 августа — 1 сентября в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества. 2 сентября запланированы полноформатные переговоры, а 3 сентября главы государств примут участие в церемониях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.