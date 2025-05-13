ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Арестован самопровозглашенный «король Германии»
Власти ФРГ устроили облаву на мятежных и вдохновленных антисемитской конспирологией монархистов, которые пытались построить параллельное государство
Арестован самопровозглашенный «король Германии»
13 мая 2025 г.

13 мая полиция Германии арестовала Петра Фитцека — самопровозглашенного «короля» и лидера организации «Королевство Германии», которую власти признали экстремистской. В тот же день министр внутренних дел Александр Добриндт официально запретил деятельность группы, после чего по всей стране прошли рейды и задержания ее руководителей.

Движение входит в радикальное сообщество Reichsbürger («Рейхсбюргеры» или «Граждане Рейха»), члены которого не признают Федеративную Республику Германию легитимным государством. Они отвергают Конституцию, налоговую систему и государственные институты, стремясь построить собственную монархическую альтернативу. По данным МВД, это крупнейшее и быстро растущее объединение в среде «граждан рейха».

По версии следствия, Фитцек с 2012 года управлял организацией как «высший суверен» и контролировал все ключевые решения. Правоохранители также заявляют, что группа выстраивала параллельную структуру с элементами «беловоротничковой» преступности и подрывом государственного суверенитета. Ее идеология строилась на антисемитских заговорах и теориях.

Обыски прошли в восьми федеральных землях, включая Саксонию, Северный Рейн-Вестфалию и Баден-Вюртемберг. Помимо центральной организации, под запрет попали и связанные с ней структуры. Операция координировалась федеральной разведкой и другими органами, и, как отметил Добриндт, стала важным шагом по защите демократического правопорядка.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us