13 мая полиция Германии арестовала Петра Фитцека — самопровозглашенного «короля» и лидера организации «Королевство Германии», которую власти признали экстремистской. В тот же день министр внутренних дел Александр Добриндт официально запретил деятельность группы, после чего по всей стране прошли рейды и задержания ее руководителей.

Движение входит в радикальное сообщество Reichsbürger («Рейхсбюргеры» или «Граждане Рейха»), члены которого не признают Федеративную Республику Германию легитимным государством. Они отвергают Конституцию, налоговую систему и государственные институты, стремясь построить собственную монархическую альтернативу. По данным МВД, это крупнейшее и быстро растущее объединение в среде «граждан рейха».

По версии следствия, Фитцек с 2012 года управлял организацией как «высший суверен» и контролировал все ключевые решения. Правоохранители также заявляют, что группа выстраивала параллельную структуру с элементами «беловоротничковой» преступности и подрывом государственного суверенитета. Ее идеология строилась на антисемитских заговорах и теориях.

Обыски прошли в восьми федеральных землях, включая Саксонию, Северный Рейн-Вестфалию и Баден-Вюртемберг. Помимо центральной организации, под запрет попали и связанные с ней структуры. Операция координировалась федеральной разведкой и другими органами, и, как отметил Добриндт, стала важным шагом по защите демократического правопорядка.