Как одна грузинка сожгла целый греческий остров

Гражданка Грузии случайно устроила масштабный лесной пожар, охвативший большую часть острова Хиос

Гражданка Грузии предстанет перед судом на греческом острове Хиос по обвинению в неумышленном поджоге. По данным властей, выброшенный ею окурок стал причиной одного из самых масштабных лесных пожаров, охвативших остров 22 июня. Пожарные до сих пор не смогли его потушить.

Женщина, работавшая домработницей, призналась следователям пожарной службы, что бросила зажженную сигарету, в результате чего вспыхнул один из пяти активных очагов возгорания. По предварительным оценкам, пламя уже уничтожило около 40 тыс. гектаров леса.

«Она дала признательные показания и завтра предстанет перед судом, — сообщил лейтенант Константинос Козанис из пожарной службы Греции. — Поскольку ее задержали с поличным и она призналась, процесс будет ускоренным».

С огнем борются более 400 пожарных при поддержке авиации и сотен добровольцев. Очаги пожара вспыхнули одновременно в нескольких районах острова. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и власти не исключают возможность поджогов, так как столь одновременное возгорание в разных точках сложно объяснить иначе.

Остров Хиос, расположенный в восточной части Эгейского моря и известный как родина известных судоходных династий, с 22 июня находится в состоянии чрезвычайной ситуации. Были эвакуированы десятки деревень. Особое внимание спасатели уделяют защите исторических поселений — укрепленных деревень XIV века, знаменитых сбором смолы мастики.

«Пожары идут на спад, но полностью не локализованы», — отметил Козанис 25 июня. «Говорить о полном контроле пока рано».

Греция — одна из самых горячих точкой климатического кризиса. В последние годы страна сталкивается с ростом числа лесных пожаров из-за повышения температур и засушливых условий. Сейчас страна переживает первую волну жары этого лета, температура на островах не опускается ниже 40°C.

В ответ на рост угрозы экологических катастроф правительство Греции ужесточило наказание за поджоги: в уголовном кодексе предусмотрены тюремные сроки до 20 лет и штрафы до 200 тыс. евро.

Пока неизвестно, сколько туристов находились на Хиосе в момент начала пожаров 22 июня. Пожарные продолжают круглосуточную работу по локализации оставшихся очагов.